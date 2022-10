"Les français aspirent à plus de justice" : Olivier Faure à Valence déterminé à taxer les superprofits

Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure était à Valence dans la Drôme ce samedi 29 octobre pour une visite sur le thème de la répartition des richesses et la taxation des superprofits. Cette semaine le Conseil Constitutionnel a rejeté le projet de referendum porté par la Nupes visant à proposer une loi pour taxer les superprofits.

Le Conseil Constitutionnel a rejeté la procédure de référendum. Comment envisagez-vous la suite ?

À l'Assemblée nationale, les oppositions ont droit une fois par an à un ordre du jour réservé, ce sont les niches parlementaires. Elles permettent de placer dans le débat un texte que nous souhaitons et donc nous allons proposer de taxer les superprofits dès le mois de janvier. L'objectif c'est de faire en sorte que les Françaises et les Français qui aspirent aussi à plus de justice puissent eux-mêmes peser sur la décision du gouvernement. Nos voisins sont tous en train de taxer les profits. Il n'y a qu'en France ou le Président continue de croire au ruissellement.

À qui s'appliquera cette taxe et sous quels critères ?

L'idée, c'est de récupérer 20 milliards d'euros sur des entreprises qui ont fait 174 milliards d'euros de profits l'an passé. Nous visons des entreprises comme Total. Nous comparerons leur chiffre d'affaires à celui des années antérieures. Quand il dépasse 25 % de ce que l'entreprise avait à l'époque, nous considérons qu'il faut la taxer. Ils ont saisi une opportunité qui n'est pas liée à leur génie, mais qui est simplement liée au fait qu'il y a eu pour Sanofi une crise sanitaire et pour les énergéticiens une crise géopolitique et énergétique.

Le gouvernement a retenu un amendement dans son projet de loi finances 2023. Il prévoit une contribution temporaire de solidarité, une taxe qui vise les énergéticiens. Est-ce que ça ne se rejoint pas avec la taxe des superprofits ?

La différence, c'est le montant. Quand le gouvernement fait quelque chose, c'est pour récupérer 200 millions d'euros. Nous parlons avec la taxe des superprofits de récupérer 20 milliards d'euros. Le gouvernement cherche une solution parce qu'il a compris que la pression montait. Ils réduisent le périmètre de la taxe. Nous visons toutes les entreprises qui ont fait des superprofits, eux se limitent à quelques activités et uniquement celles des énergéticiens. CMA-CGM est un armateur, il n'est pas du tout touché par la taxe que propose le gouvernement. Cette entreprise a fait 16 millions d'euros de profits sur le seul premier semestre ! C'est vous dire à quel point ces gens-là ne sont pas dans le besoin.

Si le gouvernement s'acheminait vers un nouveau 49.3 dès lundi, la Nupes pourrait-elle signer une nouvelle motion de censure?

Le gouvernement a décidé de considérer que l'article 49.3 était un instrument normal. Dans une démocratie, il ne l'est pas. C'est un argument constitutionnel. C'est une extrémité qu'il cherche à banaliser. Nous, nous ne voulons pas banaliser. En riposte, la motion de censure doit garder une certaine forme de solennité, c'est cette raison que les socialistes, écologistes et communistes n'ont pas signé de nouvelle motion de censure.