Le sommet du G7 à Biarritz, les répercussions en Béarn et Bigorre

Pau, France

Les perturbations vont débuter dès vendredi. Il ne sera pas possible au départ de Pau, de prendre le train pour descendre en gare de Bayonne et encore moins de Biarritz, on ne pourra descendre qu'à Saint-Jean de Luz ou Hendaye. Lundi, le premier train qui desservira Bayonne au départ de Pau, partira en début d'après midi.

Pas de train pour se rendre à Bayonne ou Biarritz, pas de bus non plus, peut-être la voiture

Il ne sera pas question, non plus, de prendre le bus dès vendredi et jusqu'à mardi entre Pau et Biarritz. Il y aura des arrêts à Bayonne pour les Flixbus, pas pour les Ouibus.

Reste donc la voiture : Vinci conseille d'éviter ou reporter les déplacement sur l'autoroute entre les échangeurs de Bayonne sud et Biarritz. Il y aura sans doute du monde parce qu'une partie des déplacements entre Bayonne et Biarritz seront reportés sur l'autoroute. Ça n'inquiète pas outre mesure les conducteurs Blablacar qui proposent des trajets pendant le G7 jusqu'à Biarritz, et ils sont nombreux.

Le G7 : l'opportunité d'un weekend de vacances lowcoast

Conséquence positive de ce G7 pour les bigourdans et les béarnais : Ils peuvent profiter des vols affrétés par Easyjet à l'aéroport de Biarritz et qui sont reportés à l'aéroport Pau-Pyrénées pendant 4 jours, et du parking qui sera gratuit pour l'occasion. Les vols Air France pour Paris qui sont purement et simplement annulés à Biarritz devraient se remplir à Pau. Il y a au total vingt vols Easyjet ce weekend, cela représente 3000 passagers qui vont combler la perte de fréquentation estivale traditionnelle à Pau, qui est plutôt un aéroport d'affaires. Enfin les poids lourds ne pourront pas passer la frontière par le Somport : ni par le col, ni par le tunnel. Des aires de stockage seront mises en place.