Le soutien du maire de Nîmes Jean-Paul Fournier à Valérie Pécresse "une alternative claire"

Le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier apporte son soutien à Valérie Pécresse, qui est désormais la candidate des Républicains à l'élection présidentielle l'an prochain. Il loue notamment son programme de droite, qui selon lui a pour ambition de restaurer l’autorité et la valeur du travail : « Avec la victoire nette de Valérie Pécresse (...) notre famille politique a démontré qu’elle pouvait incarner une alternative claire à Emmanuel Macron et ainsi prétendre à gouverner après de nombreuses années dans l’opposition », assure Jean-Paul Fournier (communiqué).

Le maire de Nîmes ajoute : « Madame Pécresse jouit d’un brillant parcours et d’un bilan flatteur à la tête de sa Région. Son programme, foncièrement de droite, a pour ambition de restaurer l’autorité et la valeur du travail. La France a besoin de cette femme de caractère, dynamique et capable d’inverser la tendance dans un grand nombre de domaines ; je pense notamment à l’immigration, la sécurité, l’assistanat, l’endettement ou la défense de notre identité."

Jean-Paul Fournier soutenait Michel Barnier lors du premier tour du congrès des Républicains.