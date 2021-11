"Le sport doit devenir grande cause nationale" demande l'athlète azuréenne Odile Diagana

Quand l'OGC Nice mouille le maillot pour la bonne cause. Au sortir des confinements les élèves se sont davantage sédentarisés. Et les enjeux sont énormes sur une jeunesse qui construit l'avenir et n'est plus si endurante. C'est ainsi que la fondation INEOS lance un programme appelé Daily Mile - pour faire un kilomètre six tous les jours d'activité physique - avec notamment la participation de l'athlète azuréenne Odile Diagana.

"Cela permet une augmentation de la concentration, de la mémoire, les bénéfices sont aussi mentaux"

Odile Diagana s'inquiète de manière générale du peu de sport pratiqué par les enfants : "on a pas en France une culture sportive et j'espère qu'avec Paris 2024 on va l'acquérir, on est en retard".

"On est plutôt dans la tête que dans les jambes en France"

La sportive aimerait aussi que le temps scolaire soit plus dédié aux activités physiques : "les ménages les moins aisés n'ont pas les moyens de payer une licence" .

"Il faut décréter le sport comme grande cause nationale"

Cela changerait pour Odile Diagana "beaucoup de choses". Les maladies chroniques qui explosent c'est une cause de l'inactivité physique et sédentarité.