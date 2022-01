"Le sport est un levier pour améliorer notre société" plaide Brigitte Henriques

Le sport comme thème de campagne pour la présidentielle c'est ce que voudrait le comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui lance des consultations au sein des clubs et des ligues en région. La présidente du CNOSF Brigitte Henriques nous a expliqué ce jeudi matin ses intentions.

Brigitte Henriques, présidente du comité national olympique et sportif français lors de la Coupe du monde féminine de football en 2019

Faire du sport un vrai thème de la campagne présidentielle c'est ce que souhaite faire Brigitte Henriques. La présidente du comité national olympique et sportif français (CNOSF) a lancé des consultations avec les fédérations, les ligues et les clubs en région pour sonder leurs idées sur ce sujet. Elle animait ce mercredi soir une table ronde avec les représentants normands.

Brigitte Henriques estime qu'il faut déployer beaucoup plus de moyens pour le sport et considérer que "l'activité sportive est un levier pour améliorer notre société. La pratique sportive en club est un troisième lieu d'éducation après la famille et l'école" explique la présidente du comité.

Il y a également un enjeu de santé publique "avec la bombe à retardement que constitue le problème de la sédentarité". Pour elle, cette présidentielle est l'occasion de s'emparer de ces sujets, de faire que le sport ne se retrouve pas "en quelques lignes à la fin des programmes" des candidats.

Paris 2024 et son héritage

Brigitte Henriques mise aussi sur l'aura des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Elle espère que ce soit l'occasion "d'un tournant pour qu'il y ait une véritable culture sportive dans notre pays".

"Si on n'a pas le sport comme cause nationale à défendre après les jeux de Paris, ce ne sera pas un héritage suffisant" prévient la présidente du comité national olympique et sportif français.

Son interview complète est à réécouter ici.