Le stade Matmut Atlantique va-t-il changer de propriétaire en même temps que les Girondins?

Alain Anziani, le président de Bordeaux Métropole, souhaite remettre à plat le montage financier qui a abouti à la construction du nouveau stade de Bordeaux, le Matmut Atlantique. Il s'en est expliqué jeudi en conférence de presse, à la veille d'une séance plénière de la Métropole.

Il espère que le repreneur du club de football exploitera lui-même le stade, voire en deviendra à terme le propriétaire comme c'est le cas pour plusieurs grandes écuries françaises. Alain Anziani confie que les actionnaires de la société SBA qui gère le stade, les groupes Fayat et Vinci, sont prêts à vendre leur part. Il faut dire que depuis le début de l'aventure, en 2015, c'est un gouffre financier pour SBA, aggravé par les effets de la crise sanitaire. Et les deux partenaires pourraient eux aussi jeter l'éponge. Ce serait peut-être l'occasion de revoir le montage initial de ce PPP, Partenariat Public Privé.

Alain Anziani: "On a le propriétaire du stade ( Bordeaux Métropole), on a l'exploitant du stade (SBA) on a ceux qui jouent dans le stade (Girondins de Bordeaux), on a ceux qui peuvent faire des spectacles dans le stade...Si on peut, on simplifiera ce modèle-là. Je pense aussi que pour un club de football, c'est bien d'être propriétaire de son stade; cela peut donner des espèces sonnantes et trébuchantes dans le bilan( financier)"

Patrick Bobet, président du groupe d'opposition de droite Métropole commune(s) est plutôt d'accord avec Alain Anziani sur ce dossier. Le maire du Bouscat souhait lui aussi une simplification du montage financier.

Patrick Bobet: _"Je pense qu'un club professionnel qui soit à la manoeuvre quant à son terrain de football, son stade, ça me paraît relativement logique. Après, c'est une question d'entente, de coût, de montage juridique et financie_r".

La balle sera dans le camp des candidats repreneurs qui devront dire s'ils souhaitent ou non reprendre la gestion du stade en même temps que celle du club de football.