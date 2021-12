"Le sujet, ce n'est pas de sauver le PS" : Yannick Jadot réaffirme son refus d'une primaire à gauche

Il persiste et signe. Invité de franceinfo ce lundi matin, le candidat d'Europe écologie-Les Verts à la présidentielle Yannick Jadot a répété son refus de participer à une primaire de toute la gauche, après l'appel resté sans réponse d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste la semaine dernière.

"Le sujet, désolé, ce n'est pas de sauver le Parti socialiste. Le sujet, désolé, ça n'est pas de sauver la candidature d'Anne Hidalgo. Le sujet, c'est de sauver notre pays", a-t-il affirmé.

"J'ai beaucoup de respect pour Arnaud Montebourg, mais je découvre son message sur les réseaux sociaux avant même de l'écouter sur ma boîte vocale" - Yannick Jadot

Arnaud Montebourg, également candidat à l'élection présidentielle, s'est mis en scène vendredi en se filmant en train d'appeler, en vain, les autres prétendants de la gauche, dont Yannick Jadot. L'ancien ministre de l'Économie socialiste est tombé à chaque fois sur des répondeurs. Le candidat des Verts ne l'a pas rappelé. "J'ai beaucoup de respect pour Arnaud Montebourg, mais je découvre son message sur les réseaux sociaux avant même de l'écouter sur ma boîte vocale", a-t-il regretté.

"Trop tard" pour Yannick Jadot

Yannick Jadot a expliqué que pour lui, c'était trop tard, rappelant qu'il avait déjà tenté un rapprochement en vue de la Présidentielle : "Quand j'ai réuni au printemps tous les responsables politiques, je les avais appelés, on avait travaillé pour faire un projet, pour travailler sur un contrat de gouvernement. Il ne vous a pas échappé que j'ai essuyé une fin de non-recevoir, et d'Anne Hidalgo et de Jean-Luc Mélenchon", a-t-il taclé.

Il y a cinq ans, j'ai rallié Benoît Hamon

Yannick Jadot propose toujours à la maire de Paris de se ranger derrière sa candidature : "Le sujet, c'est comment offrir une porte de sortie à Anne Hidalgo. Il y a cinq ans, quand la situation était un peu inverse, j'ai rallié Benoît Hamon", souligne-t-il. Selon lui, les socialistes "qui maintenant font des leçons à toute la gauche" sont face à un choix : ils "ont la responsabilité de choisir entre le rassemblement autour de la nouvelle grande idée du 21e siècle, l'écologie, ou la candidature socialiste quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte du rassemblement, quoi qu'il en coûte de l'élection présidentielle de 2022, quoi qu'il en coûte du climat, des injustices sociales et de la démocratie", a-t-il martelé.