Le sujet de l'immigration s'invite dans les municipales à Moissac

Moissac, France

Les Moissagais attendent beaucoup de leurs cinq candidats aux municipales. Particulièrement sur la question de l'immigration : entre 800 et 1000 bulgares se sont installés à Moissac ces dix dernières années, pour répondre à une forte demande d'emplois saisonniers dans les vergers. Le Tarn-et-Garonne est le premier département de France producteur de pomme et de prunes. Une main d'oeuvre indispensable à l'économie de la ville, mais qui génère quelques inquiétudes chez les électeurs.

"Il y a un climat exécrable qui s'est créé à Moissac"

C'est en tout cas l'un des sujets qui revient le plus dans la bouche des habitants venus faire leur marché sur la place des Récollets. Parler politique, c'est avant-tout parler de la communauté bulgare. " Il y a un climat exécrable qui s'est créé à Moissac depuis leur arrivée. Ils parlent fort, tard dans la nuit, laissent traîner leurs poubelles qui débordent et sont à l'origine de beaucoup d'incivilités. Ça ne m'étonne pas que quelqu'un s'en soit pris à leurs voitures", raconte un habitant de longue date de Moissac, préfèrant rester anonyme tant le sujet est sensible, et qui fait référence à une récente série de dégradations de voitures appartenant à la communauté bulgare. Un Moissagais de 64 ans avait rapidement reconnu les faits. Il se disait exaspéré par ses voisins bulgares. Face à ces inquiétudes, les candidats aux municipales se sont emparés de la problématique, même s'il refusent de centrer le débat sur cette population bulgare.

Un nouvel enjeu de campagne

Parmi les solutions avancées : mieux loger ces nouveaux arrivants, qui selon Maryse Baulu, l'adjointe du maire sortant LR-UDI et candidate sous une liste Divers-Droite, "vivent dans des immeubles insalubres, sur-occupés et passent donc beaucoup de temps dehors. Nous avons un gros travail à faire sur ces logements". Maïté Garrigues, Divers-Droite elle aussi, parle d'une nécessaire pédagogie : "Il faudrait les accueillir à la mairie, leur donner les consignes de notre société pour pouvoir bien vivre tous ensemble". La candidate Divers-Gauche Estelle Hemmami assure vouloir mettre en place des médiateurs linguistiques, qui chemineront dans la ville," pour dialoguer avec cette communauté". Gérard Vallès rappelle également l'importance de leur présence à Moissac : "Les bulgares sont une nécessité économie pour la ville. Il n'est pas question de dire qu'on va s'en débarrasser. Il faut les accueillir correctement, dans de bonnes conditions et c'est à nous de s'en assurer." Enfin, le candidat Romain Lopez, sans étiquette mais membre du Rassemblement National, augmentera s'il est élu le temps de présence de la police municipale sur le terrain : " Tous les Moissagais souffrent de ces incivilités. Pour que tout aille bien, il faut à Moissac vivre à la Moissagaise, comme l'ont fait dans le passé diverses vagues d'immigration".