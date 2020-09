Le Teil : François Hollande rend visite aux sinistrés

François Hollande s'était engagé à venir soutenir les victimes du séisme du 11 novembre. Ce n'avait pas été possible jusque-là. L'ancien président a donc profité du départ du tour de France au Teil pour rencontrer les sinistrés.

C'est primordial comme visite explique Stéphane Lecaille, président de l'association des sinistrés du 11 novembre.

Il reste beaucoup à faire dix mois après le tremblement de terre et notamment auprès de certaines assurances qui se font tirer l'oreille. Des experts et contre experts doivent encore visiter des bâtiments. Et a visite de François Hollande donne de la visibilité aux combats de l'association estime son président.

Une visite du quartier de Mélas

Le maire du Teil Olivier Péverelli a accompagné François Hollande dans le quartier de Mélas, un des plus touchés par le séisme avec celui de la Rouvière.

François Hollande en visite dans le quartier de Mélas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Dans ma cuisine il y a 18 étais explique Pascale, une habitante du quartier.

François Hollande écoute les sinistrés, observe les bâtiments.

Je serais passé en voiture je n'aurais rien vu commente l'ancien président.

Dans les rues étroites de ce vieux quartier, on voit les poutres qui soutiennent les fenêtres ou les murs et les habitants expliquent qu'à l'intérieur il y a de multiples fissures. Désormais la plupart des maisons ne sont plus habitées.