"Le temps de la campagne municipale n'est pas là, là c'est le temps du travail", Christophe Bouchet, maire de Tours

Le maire de Tours fait partie des 72 élus de droite et du centre à signer cette tribune de soutien à Emmanuel Macron. Christophe Bouchet appelle à soutenir l'action d'Emmanuel Macron dans laquelle il se reconnaît. Une façon de négocier la voie libre pour les municipales à Tours ? Il s'en défend.

Tours, France

Christophe Bouchet était l'invité ce mardi matin de France Bleu Touraine. Il s'est expliqué sur cette tribune qu'il a cosignée avec 71 autres élus de droite et du centre. Ce n'était pas la première d'ailleurs...

_"_Pour être fidèle à mes convictions, j'avais déjà signé une tribune avec sept autres élus mais bien avant les européennes. Je disais déjà que ce que faisait Emmanuel Macron et ce qu'il comptait faire allaient dans le droit fil de ce que nous prônions nous au parti radical depuis des décennies. Donc suivons-le, accompagnons-le car la France a besoin de réformes de structures importantes."

Il faut arrêter avec ces chicaneries en politique. J'aime le travail collectif et mes adjoints LR étaient au courant de cette tribune que j'ai signée. Je ne me renie pas. Dès le départ, je suis radical, je suis centriste."

Et quand on lui demande s'il fait tout ça pour avoir le champ libre aux municipales l'an prochain, sans liste en marche face à lui..

"On en est pas là.. Ce n'est pas encore le temps de la campagne des municipales. Les électeurs en ont marre des campagnes électorales à répétition. Moi et mon équipe, nous sommes au travail jusqu'au mois de décembre. Je ne pense pas du tout aux prochaines municipales. Et cette tribune ce n'est pas un appel du pied à qui que ce soit."