"Le temps est un peu suspendu" : les députés de Savoie et de Haute-Savoie en vacances après une année chargée

Depuis quelques jours, les députés de Savoie et de Haute-Savoie ont enfin délaissé les bancs de l'Assemblée Nationale, fermé la porte du bureau de la circonscription, rangé les dossiers et mis le téléphone en silencieux. Des vacances estivales après une année longue dans les couloirs du palais Bourbon, avec de nombreux textes de loi dont la réforme des retraites , de longs débats dans une ambiance tendue et une rallonge tardive en juillet pour d'autres réformes.

Année éprouvante

"Le temps est un peu suspendu pendant ces vacances, se réjouit Vincent Rolland, député Les Républicains de Savoie. J'ai coupé complètement les réseaux sociaux pendant quelques jours et je suis parti sur la côte Atlantique avec mes trois enfants." Une pause de courte durée, puisqu'il est déjà revenu en Savoie. Il l'assure, son agenda reste très "éclairci", il y quand même des rendez-vous en semaine et surtout les week-ends pour allier "le terrain et la convivialité", dans différentes fêtes du coin.

Près de le mer, on retrouve aussi Anne-Cécile Violland qui vient de passer sa première année à l'Hémicycle. "Je fais du vélo à fond, c'est le vrai bonheur", explique-t-elle au téléphone depuis la Normandie. La députée de Haute-Savoie en profite aussi pour "lire des romans", parce que le reste de l'année ses lectures se sont concentrées sur "les textes de loi et les dossiers que l'on traite, donc c'est chouette de lire des livres."

Vacances locales

Tous les députés que nous avons contactés évoquent une année particulièrement difficile et tendue. Alors, le besoin de souffler se faisait sentir et tous se réjouissent de ces quelques jours loin des galères de la vie quotidienne d'un élu. "Je suis face au Mont-Blanc, c'est magnifique", s'enthousiasme Xavier Roseren . Le député haut-savoyard est resté dans le département pour ses vacances.

Un programme estival composé de randonnées et de cuisine. "On se prépare des bons petits plats, j'adore ça !" lance-t-il. Après six années de mandat, il maîtrise parfaitement le rythme éprouvant de cette vie entre Paris et la Haute-Savoie. "Ça fait du bien parfois de juste se retrouver chez soi sur les chemins de randonnée que l'on a déjà fait", se réjouit Xavier Roseren.

Loisirs délaissés

Parmi les vacances locales, il y aussi Émilie Bonnivard, députée de Savoie qui est en Maurienne avec sa famille. "On a pas du tout de pause dans l'année, et nous sommes des humains, nous avons besoin de moments pour nous ressourcer", développe-t-elle. Cette dernière profite de ce moment pour reprendre une de ces passions, délaissée pendant l'année parlementaire, l'aquarelle.

"J'aime beaucoup peindre donc je profite de cette pause pour m'y remettre, explique-t-elle. J'en profite aussi pour passer du temps avec les gens que j'aime, avec le téléphone coupé et sans penser aux problèmes que l'on gère toute l'année." Émilie Bonnivard , comme ses collègues, pensent pourtant déjà à la rentrée. Au plus tard dans quelques jours les rendez-vous en circonscription vont reprendre, suivi de la reprise des commissions parlementaires à l'Assemblée Nationale et le grand retour sur les sièges rouges à la fin du mois de septembre.