Moudenc-Méric : le torchon brûle entre le maire de Toulouse et le président de la Haute-Garonne

Ils se côtoient depuis longtemps mais ne se portent pas vraiment dans le cœur. La troisième ligne de métro toulousain et le Réseau Express Vélo (REV) sont le terreau d'une nouvelle prise de bec entre le maire LR de Toulouse et le président PS du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Deux hommes, deux partis, deux collectivités, et de nombreux désaccords. Depuis lundi soir, les passes d'armes se multiplient entre Jean-Luc Moudenc, le maire LR de Toulouse et Georges Méric, le président PS du Conseil départemental de la Haute-Garonne. En toile de fond, la troisième ligne de métro à Toulouse, le Réseau Express Vélo (REV) ou encore l'accueil des mineurs isolés.

La dernière illustration en date de la dissension entre ces deux poids-lourds de la vie politique locale trouve son origine dans une lettre adressée par Georges Méric au président de Tisséo-Collectivités, Jean-Michel Lattes. Dans ce courrier, le président du Conseil départemental s'inquiète du retard pris par la troisième ligne de métro toulousain.

Inquiétudes autour de l'impact environnemental de la troisième ligne de métro

Ce projet de troisième ligne est financé à hauteur de 102 millions d'euros par le département. "Malgré l'annonce récente d'un report des perspectives de mise en service à la fin de l'année 2028, et non plus à l'échéance à 2025 avancée il y a encore peu de temps, des questions subsistent quant à la capacité à tenir ce nouvel objectif" écrit le socialiste qui réclame "une présentation du planning précis de réalisation" et affirme que "ces dérapages du planning nous amènent également à nous questionner sur la maîtrise des coûts du projet."

Autre point de crispation évoqué par Georges Méric dans sa lettre : l'impact environnemental de la construction d'une ligne de métro. "L'empreinte carbone de ce projet et donc son bénéfice environnemental restent donc à évaluer plus précisément", est-il précisé, alors qu'un conseil municipal extraordinaire se tenait ce mardi matin au Capitole autour du dossier d'autorisation environnementale des projets de la Ligne Aéroport Express.

Les habitants de la Métropole, des "sous-Haut-Garonnais" ?

Il n'aura fallu que quelques heures pour que Jean-Luc Moudenc, le maire Les Républicains de Toulouse ne réponde. Dans une longue interview au site Actu Toulouse, l'édile répond à plusieurs attaques et estime que le Conseil départemental "discrimine" les habitants de la Métropole et les prend "pour des sous-Haut-Garonnais".

Jean-Luc Moudenc s'étonne des inquiétudes environnementales de Georges Méric : "Ce sont des querelles de chiffres initiées par quelques associations sur des bases scientifiques que l'on ne connait pas. [....] Il y a une sorte de cordon ombilical entre cette sphère associative et notre opposition." Selon le président de la Métropole de Toulouse : "Le Département n'attend pas tellement des réponses sur le fond mais fait là un coup politicien bien dans son style et qui n'abusera personne parmi ceux qui suivent le dossier."

Je trouve assez piquant de voir le Département faire du copier-coller des accusations associatives sur le bilan environnemental de la 3e ligne. Et qui peut croire que Georges Méric ferait davantage confiance à des amateurs associatifs politisés plutôt qu'aux ingénieurs de ses services du Conseil départemental ? - Jean Luc Moudenc, dans une interview à Actu Toulouse.

Un peu plus loin dans l'interview, Jean-Luc Moudenc adresse une pique à son collègue du Département, sur le sujet du Réseau Express Vélo (REV). "Je regrette la discrimination opérée par le Département : au lieu de l'aider dans son intégralité, il finance le REV hors Métropole et ne donne pas un centime sur le territoire métropolitain", dénonce le maire de Toulouse. Selon lui, la Métropole "amène pourtant au Département 73 % de ses ressources fiscales. Je suis choqué de cette discrimination qui tend à faire passer les habitants de la Métropole pour des sous-Haut-Garonnais !"

Le Département se défend de toute discrimination

Des propos qui ne sont pas passés inaperçu auprès de Georges Méric. "Je suis très surpris par ce qui semble être une perte de sang froid sur des sujets majeurs pour nos concitoyens, sujets qui mériteraient bien au contraire, rigueur et responsabilité", écrit le président du Conseil départemental dans un communiqué de presse.

"Des choses graves et inacceptables ont été dites", estime-t-il au sujet des accusations de discrimination envers les habitants de la Métropole, avant de rappeler quelques chiffres. "Le Département a mobilisé, en 2021, 1,777 milliard d’euros sur l’ensemble de la Haute-Garonne dont 891 millions d'euros sur Toulouse Métropole et 887 millions d'euros sur le reste du territoire."

Par ailleurs, dois-je rappeler à Jean-Luc Moudenc le soutien exceptionnel du Département de 45 millions d'euros, qui lui a permis de boucler le financement du MEETT ?" - Georges Méric

Les mineurs isolés : nouveau point de crispation

Georges Méric en profite pour adresser une nouvelle pique a son adversaire politique : "Concernant les Réseaux Express Vélo, je rappelle au président de la Métropole que la répartition des réalisations découle d’un accord réciproque, signé en avril 2019. Qu’il le regrette aujourd’hui est à tout le moins surprenant. Cela ne saurait dissimuler les retards de Toulouse Métropole dans le déploiement du réseau dont elle a pris la responsabilité."

La hache de guerre semble encore loin d'être enterrée. Dernier rebondissement en date, Pierre Espluglas, un proche de Jean-Luc Moudenc, adjoint à la mairie de Toulouse en charge des musées, s'est attaqué en conseil municipal au dossier sensible de l'accueil des mineurs isolés : "Ce dossier est une compétence du Département et non de la ville. Si nous avons repris le dispositif (le centre d'hébergement des Tourelles, ndlr) c'est à titre expérimental. La ville a décidé de fermer ce site car la situation était devenue intenable. Il appartient maintenant au Conseil départemental d'assumer ses responsabilités dans la mesure où celui ci a la compétence pour les mineurs isolés."

Cette nouvelle passe d'armes entre les deux hommes forts de la Haute-Garonne n'a rien de très surprenant à quelques mois de l'élection présidentielle. Leurs désaccords étant souvent ravivés à l'approche des scrutins.

Il y a trois ans, Jean-Luc Moudenc et Georges Méric s'étaient intensément opposés sur le sujet du projet avorté de la métropolisation. Il était alors question de créer une collectivité à statut particulier pour la Métropole de Toulouse, avec des compétences à la fois d'un département et d'une métropole, sur le modèle de ce qui a été fait à Lyon. Le maire de Toulouse était favorable au projet, quand le président du Conseil départemental le contestait.