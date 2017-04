Le train de la présidentielle fait étape en Alsace. Il est ce lundi en gare de Mulhouse et ce mardi en gare de Strasbourg. Dans cinq wagons, vous allez retrouver toute l'histoire de cette élection, de Charles de Gaulle à François Hollande. C'est très instructif.

Le train de la présidentielle fait étape en Alsace. Il fait étape ce lundi en gare de Mulhouse et ce mardi, en gare de Strasbourg. Une exposition à découvrir de 10 heures à 19 heures. C'est un parcours à travers cinq wagons, dans lesquels vous retrouvez toute l'histoire de l'élection présidentielle de la Ve République, de Charles de Gaulle à François Hollande.

Il y a trois wagons consacrés aux expositions, un quatrième consacré aux évolutions de l'emploi de 1965 à nos et un cinquième wagon consacré à la projection de reportages politiques.

C'est entièrement gratuit et c'est en partenariat avec l'INA, Randstad, la SNCF, France Télévisions et Radio France.

Une bonne leçon d'histoire

Vous retrouver toutes les lois phares de chaque mandat, le traitement médiatique et son évolution. Comment nous sommes passés de la télévision en noir et blanc à twitter. A découvrir aussi de nombreuses photos et archives vidéos : l'annonce des résultats à 20 heures, ou encore les extraits des débats entre les deux tours. Le fameux duel Valéry Giscard d'Estaing - François Mitterrand etc.

Une exposition instructive © Radio France - Guillaume Chhum

"Il y a l'enjeu des mots, l'enjeu du résultat, l'enjeu de la confrontation avec les duels," explique Julie Jaunet, responsable de la communication à la SNCF." On passe de la télé en noir et blanc à la couleur, on voit aussi l'évolution des meetings, qui deviennent des shows. C'est une vraie exposition culturelle et historique," souligne la jeune femme.

On peut se mettre derrière le pupitre présidentiel

Parmi les attraction de ce train présidentiel, on peut se mettre derrière le pupitre présidentiel et faire des selfies avec. Une animation très appréciée des visiteurs. "On se sent à l'aise derrière," s'exclame Guillaume, un visiteur. "Même si l'espace devant est petit pour accueillir le public. On a l'impression d'être au pouvoir et de décider quelque chose !"

Guillaume s'est mis derrière le pupitre présidentiel © Radio France - Guillaume Chhum

Le train de la présidentielle a commencé son parcours à travers la France depuis le 5 mars. Il traverse au total 31 villes, sa dernière étape, ce sera ce jeudi à Reims.