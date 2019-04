Le train express régional moins cher grâce à la région Nouvelle Aquitaine

Nouvelle-Aquitaine, France

Depuis le premier avril, le nouveau tarif solidaire du conseil régional propose 80 % de réduction sur les trajets en train express régional pour les voyageurs les plus en difficultés .Les critères d'attribution de cette carte solidaire sont liés aux revenus du foyer. Cette carte avec un profil de bénéficiaire unique, un niveau de réduction unique va se substituer aux trois tarifs en cours dans les anciennes régions ( avantage emploi en Poitou Charentes, Tremplin en Limousin et Sésame en Aquitaine ). Ces anciennes cartes restent actives jusqu'à la fin de leur date de validité.

Pour les voyageurs de la grande région en difficulté

Elle s'adresse aux voyageurs de la nouvelle grande région dont le quotient familial mensuel est en dessous de 870 euros. Elle est aussi destinée aux bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés et aux bénéficiaires de l'allocation aux demandeurs d'asile . Ce tarif sera aussi déployé pour les cars interurbains, au premier juillet 2019 en Gironde et au premier janvier 2020 sur l'ensemble du réseau interurbain. A terme, ce seul dispositif sera applicable pour les TER et les cars régionaux sur toute la Nouvelle Aquitaine. Et c'est une première en France . Vous pouvez faire la demande en ligne sur https://transports\.nouvelle\-aquitaine\.fr/fr