Le transfert de compétences à la métropole de Dijon tourne à la guerre politique entre deux ex-ministres

Par Alexandre Berthaud, France Bleu Bourgogne

Les lois NOTRé et MAPTAM prévoient le transfert de compétences des départements vers les métropoles. Mais à 6 jours de la date butoir (31/03) les deux institutions et leurs présidents François Sauvadet et François Rebsamen n'ont toujours pas trouvé d'accord.