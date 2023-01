Serge Muller, député RN de Dordogne : "Le travail à l'Assemblée est bien plus dense que ce que je pensais"

Il était aide soignant avant de se présenter, en juin, aux élections législatives, dans la deuxième circonscription de la Dordogne sous l'étiquette du Rassemblement National. Serge Muller a été élu député. Il raconte ses premiers mois à l'Assemblée Nationale.

"Quand je m'imaginais être député, je pensais qu'on avait plus de poids. Le pouvoir, en fait, je l'ai quand je suis avec mon groupe à l'Assemblée Nationale, quand nous sommes 89, là nous avons du poids. C'est le groupe politique qui a du poids à l'assemblée et pas Serge Muller tout seul dans son coin", explique-t-il.

D'ailleurs, il raconte qu'il suit, souvent, la stratégie de son parti : "On suit les consignes, bien sûr, mais par exemple sur la corrida et sur la constitutionnalisation de l'IVG, on avait liberté de vote. J'ai d'ailleurs voté pour cette dernière proposition"

Le député du Bergeracois reconnait aussi qu'il ne s'attendait pas à tant de travail : "C'est bien plus dense que ce que je pensais. Le travail à l'Assemblée Nationale est très intense, on siège parfois de 9h à 2h30 du matin."

