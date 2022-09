Le tribunal administratif annule l'élection de Jean-Christophe Lagarde comme adjoint à la mairie de Drancy

Elections annulées pour cause d'irrégularités. Le tribunal administratif de Montreuil avait été saisi par l'opposition municipale de Drancy. Et les juges viennent de lui donner raison. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI n'est plus adjoint au conseil municipal de cette commune de Seine-Saint-Denis.

Deux votes annulés

La femme de l'ex-député, Aude Lagarde désormais maire de Drancy a pourtant organisé par deux fois des votes pour son mari. Première tentative : le 7 juillet. Mais les services de la préfecture n'avaient pas enregistré la démission de l'ancien adjoint qu'il fallait remplacer. Qu'à cela ne tienne, un nouveau scrutin municipal a lieu le 14 juillet. Mais là aussi, le vote est entaché d'irrégularités. Jean-Christophe Lagarde battu aux dernières législatives est désormais "simple" conseiller municipal.