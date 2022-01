Le tribunal administratif confirme l'élection du binôme LR aux départementales sur le canton de Périgueux

Le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé l'élection de Laurent Mossion et Florence Borgella aux départementales sur le canton de Périgueux 1. Le Parti socialiste de Dordogne avait déposé un recours contre le résultat, quand le 27 juin dernier, le binôme avait recueilli 19 voix d'avance sur les socialistes Anne Marchand et Emeric Lavitola. Ces derniers mettaient en cause "la diffusion sponsorisée et donc payante de la page Facebook des candidats LR". Le tribunal administratif a donc tranché et la victoire du binôme républicain est confirmée.