Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand interdit pour de bon une prière en plein air prévue ce dimanche

Les péripéties se succèdent dans le dossier de la prière de rue catholique prévue ce dimanche après-midi à Clermont-Ferrand, finalement interdite pour de bon par le tribunal administratif ce dimanche matin, confirmant un arrêté pris dans l'urgence hier samedi soir par la préfecture du Puy-de-Dôme.

En plus de la prière en plein air prévue à 15h30 ce dimanche place de la Victoire par l'association catholique intégriste Civitas, les cérémonies religieuses de l'Association familiale catholique de Clermont-Ferrand et de la Société cléricale Saint-Pie X prévues elles aussi ce dimanche en plein air sont de même interdites.

Un feuilleton juridique qui n'est pas prêt de s'arrêter

Alors que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait ce samedi matin suspendu une première interdiction, expliquant que la préfecture ne pouvait pas interdire une manifestation "au seul titre qu'elle serait religieuse", le préfet a réinterdit ce samedi soir les trois manifestations religieuses, cette fois-ci pour des raisons sanitaires.

Après un référé déposé en urgence dans la nuit de samedi à dimanche par les associations intégristes, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donc confirmé cette interdiction.

L’évêque de Clermont-Ferrand s'oppose à ces prières de rue

Représentant de Civitas dans le Puy-de-Dôme, François-Xavier Péron s'offusque de cette décision, "c'est un acharnement anti-chrétien et illégal du préfet" et prévient compter continuer à mener cette bataille juridique : "_Nous allons déposer des dossiers pour célébrer des messes en plein air dès le week-end prochain_, et nos juristes vont voir si cette affaire ne peut pas aller plus loin, pourquoi pas devant le Conseil d'Etat."

De son côté l'évêque de Clermont-Ferrand serait un peu embarrassé par le zèle des ces catholiques intégristes. Mgr François Kalist n'est pas favorable à ces prières de rue et préfère lui attendre les annonces du président de la République Emmanuel Macron ce mardi.