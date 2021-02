Le tribunal administratif va-t-il annuler l'élection de Martine Aubry à Lille ?

Le tribunal administratif de Lille doit examiner ce jeudi après-midi les recours de Stéphane Baly et de Violette Spillebout contre l'élection de Martine Aubry à la mairie de Lille en juin dernier. Le rapporteur public va demander le rejet des deux demandes d'annulation de l'élection.

LLes Lillois retourneront-ils aux urnes pour élire leur maire ? C'est en tout cas la volonté de Stéphane Baly, tête de liste écologiste aux dernières élections municipales de mars et juin 2020 et de Violette Spillebout, tête de liste La République en Marche. Ils contestent l'élection de la maire sortante Martine Aubry, arrivée en tête au soir du deuxième tour avec près de 40% des suffrages et 227 voix d'avance sur Stéphane Baly.

Dans les recours qu'ils ont déposé devant le tribunal administratif de Lille pour faire annuler le scrutin, ils dénoncent notamment plus de 350 signatures qui diffèrent de façon importante dans 70 bureaux de vote sur les 130 que comptent la ville. L'embauche de la boxeuse Licia Boudersa, personnalité emblématique du quartier des Bois-Blancs, à la suite du premier tour, alors qu'elle avait soutenu Martine Aubry, est dénoncée. Un mail incitant à voter Martine Aubry envoyé à toutes les associations lilloises par la présidente de l'ALFPH, une association qui milite pour le lien social, fait partie des griefs des deux candidats battus.

Le rapporteur public a demandé le rejet des recours

Violette Spillebout dénonce également l'utilisation de "moyens municipaux" par la maire sortante pour faire campagne, comme celle de l'hôtel de ville comme local.

Le rapporteur public, suivi dans 90% des cas par le tribunal, a demandé le rejet des recours. Le tribunal, après l'audience de ce jeudi, rendra sa décision dans une quinzaine de jours. Les parties pourront faire appel.