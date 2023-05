Grenoble : le tribunal administratif va-t-il suspendre l'augmentation des impôts fonciers ?

Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi en référé-suspension par des membres des oppositions au conseil municipal. Il rendra sa décision au plus tard mardi 9 mai. Les débats se sont ouverts sur la vente de l'office HLM à la Caisse des Dépôts.

Pour la gauche, c'est la socialiste Cécile Cénatiempo qui a plaidé sans avocat. "Après avoir épuisé toutes les voies de recours au sein du conseil municipal", elle s'est tournée vers la justice administrative. Pour elle, "si la justice ne suspend pas cette vente, il n'y aura plus aucun retour possible dans quelques semaines". Dans le même dossier, Me Thierry Aldegher parlant pour Alain Carignon a dénoncé le manque d'informations communiquées aux conseillers municipaux avant le vote.

En face, les avocates de la ville ont expliqué que les délibérations votées jusqu'à présent ne sont pas définitives et qu'il n'y a donc pas d'urgence. Sauf qu'elles se sont contredites dans le dossier suivant où Alain Carignon demande l'annulation du budget primitif pour 2023 au motif qu'il contient des recettes aléatoires comme les 37 millions d'euros de la vente de Grenoble Habitat. "La vente aura lieu" a pourtant certifié Me Henri-Luiton.

Alain Carignon a encore réclamé l'annulation de la délibération augmentant les impôts fonciers de 25%. Soutenu dans cette démarche par la Chambre Syndicale des Propriétaires de l'Isère. La justice administrative ne se prononcera par sur le fond du dossier, mais sur l'urgence à suspendre ou non ces trois délibérations.