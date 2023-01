Le trophée Andros divise au sein de la municipalité de Lans-en-Vercors

L'organisation du trophée Andros à Lans-en-Vercors, en Isère, inquiète l'opposition municipale. La quatrième et avant-dernière étape de cette course de voitures électriques sur glace se tient ce vendredi et samedi 21 janvier dans la commune iséroise. Seul bémol, elle n'est pas au goût de tout le monde au sein de la mairie. "L'énergie est un bien rare et va le devenir de plus en plus, mais nous sommes aussi sur un territoire qui est un parc naturel régional. Une telle manifestation ne colle pas avec l'image du Vercors", affirme François Nougier, élu d'opposition Europe Écologie Les Verts.

En décembre dernier, le conseil municipal s'est réuni pour, entre autres, voter la convention permettant l'organisation de cet évènement. L'élu EELV a voté contre et six autres élus, dont quatre de l'opposition et deux de la majorité centriste se sont abstenus. "Même si elle a attiré les foules et si elle a répondu à certaines attentes il y a quelques dizaines d'années, elle s'inscrit dans un modèle qui n'est plus actuel", complète François Nougier.

Une démarche politique

Une opposition que ne comprend pas le maire de Lans-en-Vercors, Mickaël Kraemer, élu depuis 2014. "Je pense qu'aujourd'hui, au lieu de s'opposer et d'interdire tout dans nos territoires de montagne en transition, il faut qu'on apprenne à se comprendre. Il faut marcher main dans la main", expose-t-il.

Il avance également un autre argument. Selon lui, cette opposition est "politique" et "se drape dans les questions environnementales tout en surfant sur le contexte actuel". Le maire centriste affirme que certains membres actuels de l'opposition avaient la possibilité de s'opposer à la mise en place du trophée Andros lorsqu'ils faisaient partie de la majorité entre 2008 et 2014. Une accusation rejetée par l'élu EELV, François Nougier qui, lui, affirme avoir voté contre depuis huit ans.

L'organisation de la compétition se défend également. "C'est une épreuve naturelle. La neige tombe, il suffit d'attendre qu'il gèle et l'eau qu'on a en haut fait de la glace. En plus, les voitures sont électriques et sont branchées sur le réseau Enedis. Elles n'émettent pas de gaz à effet de serre", explique Max Mamers, fondateur et organisateur de la course.