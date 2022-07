"Le vase a débordé" : Jean-Marc Joly démissionne de son mandat de maire d'Hémevez

Jean-Marc Joly vient de démissionner de son mandat de maire. A la tête de la petite commune d'Hémevez, au sud de Valognes, depuis douze ans, l'élu ne se sent plus en phase avec ses valeurs. Et ce sont les élections présidentielle et législatives qui ont fait déborder le vase.

Le vase est plein et il a même débordé. "D'amertume, d'incompréhension, de ras-le-bol", précise Jean-Marc Joly. L'élu vient de démissionner de son mandat de maire d'Hémevez, petite commune de moins de 200 âmes au sud de Valognes, dans le Cotentin. Une démission acceptée par le préfet le 13 juillet dernier. La goutte qui a fait déborder le vase ? Les résultats des élections présidentielle et législatives.

Un vote RN majoritaire aux dernières élections

Les habitants d'Hémevez ont majoritairement voté Rassemblement national : près de 69% des voix exprimées au second tour de l'élection présidentielle, et plus de 39% des voix au premier tour des législatives. "Je ne comprends pas. Je porte des valeurs d'ouverture, de partage, d'aller vers les autres. Ces valeurs ont été mises à mal lors de ces élections", explique l'ex-maire sans étiquette, mais de sensibilité écologiste.

Les habitants se referment sur eux

Déjà, en 2015, les habitants avaient placé le RN en tête des élections départementales et régionales. Jean-Marc Joly leur avait alors écrit une lettre faisant part de son incompréhension. "Cette fois, je me dis qu'il faut tourner la page." Loin d'être un coup de tête, cette décision est longuement mûrie.

Mais le vase était déjà bien rempli, tout au long des 27 années passées comme élu, d'abord en tant que conseiller municipal, puis comme maire depuis 2010. "Hémevez a beaucoup changé. De nouveaux habitants sont arrivés, c'est très bien, je m'en réjouis. Mais on s'aperçoit qu'ils se referment sur eux. Un signe parlant : plusieurs habitations sont maintenant closes de palissades tout autour. Il n'y a plus d'ouverture vers les autres", observe-t-il. "Ça demeure des gens extrêmement sympathiques. Il n'y a pas de soucis là-dessus et ils resteront des amis."

Des désillusions politiques

Ce qui a aussi évolué, c'est le rôle de maire. "C'est devenu une relation de demande. Jusqu'à la fin de mon mandat, je recevais des coups de fil pour régler une histoire de chien ou une histoire de voisinage. C'est quelque chose de récent. Avant, on discutait, maintenant, on prend le biais de la mairie pour régler les problèmes", souffle Jean-Marc Joly.

Je donne des coups d'épée dans l'eau, mais à force, ça donne mal au bras

A cela s'ajoutent des déceptions politiques. "Des coups bas, une lourdeur administrative... Je donnais des coups d'épée dans l'eau, mais à force, ça donne mal au bras", plaisante l'élu. Sa plus grande déception est peut-être liée à l'Agglomération du Cotentin. "Je ne remets pas en cause son utilité, mais son fonctionnement. En tant qu'élu d'une petite commune, je me sentais un peu perdu dans cette assemblée immense. On se réunit pendant des heures en votant sans qu'il n'y ait vraiment de débat", constate-t-il. Un sentiment partagé par d'autres élus, il en est convaincu.

Jean-Marc Joly reste tout de même conseiller municipal, au moins dans un premier temps. Et il compte bien continuer de s'investir dans la commune à laquelle il est particulièrement attaché, en témoigne le lieu de notre rendez-vous, l'église du village. "Je m'y suis beaucoup investi pendant mes mandats, en organisant des concerts et des conférences notamment", raconte-t-il, ému. L'instituteur de profession souhaite retourner à ses premières amours que sont le militantisme associatif et la préservation du patrimoine.

Quant à son successeur, il sera élu lors du prochain conseil municipal d'Hémevez, le vendredi 28 juillet.