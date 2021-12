Le Vendéen Philippe de Villiers apporte son soutien à Eric Zemmour lors d'un voyage en Arménie

Un ancien candidat à l'élection présidentielle apporte son soutien à un autre candidat. Philippe de Villiers, créateur du Puy du Fou, ancien député, se montre ce week-end avec Eric Zemmour lors d'un déplacement en Arménie, son premier déplacement de campagne afin de "soutenir une terre chrétienne".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un soutien explicite au candidat d'extrême-droite, le premier venant d'une figure politique forte en Vendée, et plus largement dans les Pays de la Loire. Devant les caméras de nos confrères de BFM TV, Philippe de Villiers l'a réaffirmé. "J'ai répondu à l'invitation de mon ami pour aller en Arménie, ce qui n'est pas rien pour lui comme pour moi. Je préfère soutenir le courage que la lâcheté" en parlant du candidat à la future présidentielle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Philippe de Villiers n'avait pas pas participé au premier meeting de campagne du candidat à Villepinte en région parisienne. Il se place maintenant aux côtés d'un homme qu'il connaît bien, "un de ses meilleurs amis" selon Eric Zemmour. "On se connaît depuis toute une vie. On a côtoyé les mêmes, on a combattu les mêmes adversaires, on a perdu, on a gagné, on a 30 ans de combat en commun".