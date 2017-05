Le village d'Ennemain dans la Somme se prépare à accueillir Marine Le Pen

Marine Le Pen a choisi la Somme pour boucler sa campagne : la candidate du Front National est attendue ce jeudi en fin d'après-midi à Ennemain, dans l'est du département, entre Péronne et Ham pour une "grande fête populaire".

Le petit village d'Ennemain et ses 230 habitants s'apprêtent à accueillir Marine Le Pen. La candidate du Front National, qualifiée pour le second tour de la présidentielle derrière Emmanuel Macron pour En Marche, doit venir ce jeudi prononcer son dernier discours de campagne et participer à ce qui est voulu comme une "grande fête populaire" par le FN.

Les festivités doivent débuter à 18h30 ce jeudi pour se terminer vers 22h30. Une grande tente événementielle blanche trône déjà en face de la mairie. Dessous, seront installées plusieurs friteries ainsi que des machines à barbe à papa. Le Front National souhaite un événement festif pour boucler le marathon présidentiel. Mais la commune n'a pas été choisie par hasard, loin de là.

La tente a été installée en face de la mairie pour abriter les friteries et les machines à barbe à papa © Radio France - Rosalie Lafarge

Marine Le Pen en tête au premier tour à Ennemain

Dans ce petit village de 230 habitants (dont 195 électeurs), le maire a offert son parrainage à Marine Le Pen et elle est arrivée en tête au premier tour avec 61 voix, devant François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Ce déplacement est donc très symbolique reconnaît Loïc Grimaux, le secrétaire départemental adjoint du FN dans la Somme, qui est aussi le fils du maire d'Ennemain.

"C'est aussi et surtout ça la France" - Loïc Grimaux

"C'est vraiment important pour les habitants de ces petits villages totalement délaissés où on a une désertification de tous les services, souligne Loïc Grimaux, il faut pouvoir sortir du cocon parisien pour voir ce qui se passe réellement dans le reste du pays et c'est un message fort que nous voulons faire passer par cette manifestation : dire que c'est aussi et surtout ça la France".

A Ennemain, au premier tour, Marine Le Pen a récolté 61 voix, contre 34 pour François Fillon, 23 pour Jean-Luc Mélenchon et 21 pour Emmanuel Macron © Radio France - Rosalie Lafarge

Entre pro et anti FN, le village est partagé

Le calme plat qui règne à Ennemain risque bien de disparaître ce jeudi, mais c'est une bonne chose pour Alain et Elise. D'abord, "cela va mettre un peu d'animation" expliquent-ils. Mais surtout, ils sont curieux de voir la candidate et de l'entendre défendre ses idées. "C'est important pour nous, assure Elise, car c'est la première fois qu'un candidat vient dans notre petit village". "Nous sommes un peu oubliés dans les petits villages, poursuit Alain, nous nous sentons délaissés avec les commerces qui ont fermé, le bistrot qui a fermé, tout a fermé".

"Ce n'est pas bon pour notre ch'tiot village" - Une habitante d'Ennemain

Mais tous les habitants d'Ennemain ne partagent pas cet enthousiasme. "C'est un petit village tranquille ici, on n'avait pas besoin de ça pour faire de la propagande pour elle (Marine Le Pen), se désole une femme âgée, ce n'est pas bon pour notre ch'tiot village"'.

Un important dispositif de sécurité

Cela n'empêche pas Tony Carpentier de garder le sourire pour coller les dernières affiches devant la mairie. Pour ce responsable FN de la cinquième circonscription de la Somme, la venue de Marine le Pen ici à Ennemain, c'est "une très grosse satisfaction". Faire venir quelqu'un comme Marine Le Pen n'est pas facile assure-t-il, notamment au niveau de la sécurité.

"Du matériel doit être installé pour bloquer les routes" - Tony Carpentier

"C'est énormément de travail, détaille Tony Carpentier, les gendarmes seront là, du matériel doit également être installé pour bloquer les routes de part et d'autre pour qu'il n'y ait pas un camion bélier, un attentat, ou du mal de fait alors que c'est la dernière occasion de faire la fête avec Marine Le Pen ; après il n'y aura plus qu'à attendre dimanche soir" (le second tour).

Tony Carpentier, du FN de la Somme, recouvre l'affiche dégradée de Marine Le Pen © Radio France - Rosalie Lafarge

Une "grande fête populaire"

La fête souhaitée par le FN devrait avoir des allures de grande kermesse avec des frites, des barbes à papa, des animations, mais aussi une attraction de 40 mètres de hauteur venue tout droit de la Foire du Trône de Paris pour, dit-on au Front National "prendre de la hauteur et avoir une belle vue sur le monde rural".