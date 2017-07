Le Wait and See des députés corses

Ni Jean-Jacques Ferrara, le député Les Républicains d'Ajaccio, ni les trois autres députés nationalistes n'ont été convaincus par le discours du président de la République devant la représentation nationale. Après les paroles, ils attendent les actes...

"Osons conclure avec nos territoires et nos élus de vrais pactes girondins fondés sur la confiance et la responsabilité (...) La conférence des territoires qui sera bientôt lancée par le Premier ministre répond à cette préoccupation." Si avec ces paroles, le président de la République a ouvert une brèche vers plus d'autonomie, les quatre députés corses sont restés sur leur faim. Surtout les trois nationalistes. Michel Castellani regrette que "le président n'ait pas évoqué la Corse, et encore moins sa spécificité". Même tonalité dans les propos de Jean-Félix Acquaviva. Le député Pè a Corsica prend malgré tout acte de la volonté d'ouverture.

Si l'Outre-mer a été évoquée, la Corse effectivement n'a pas été mentionnée, à l'instar des autres régions métropolitaines. Rien de surprenant tant depuis plusieurs années la question insulaire n'est plus au centre du jeu politique. Force est de constater, et ce n'est forcément une mauvaise nouvelle, que depuis la fin de la lutte clandestine les relations Corse-Paris se sont normalisées, normalisation qui s'est poursuivie avec l'arrivée au pouvoir régional des nationalistes.

Autre réaction, celle de Jean-Jacques Ferrara, le député d'Ajaccio. Lui aussi, au-delà des belles paroles, attend du concret.

Deuxième acte cet après-midi avec le discours de politique générale du Premier ministre, Édouard Philippe. Mais pas sûr, pas sûr du tout, qu'il se distingue d'Emmanuel Macron... et évoque la Corse en particulier.