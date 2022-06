Législatives dans la Nièvre : la majorité présidentielle garde ses deux sièges, dont un de justesse face au RN

La majorité présidentielle a réussi à conserver dimanche ses deux sièges de députés dans la Nièvre, au second tour des élections législatives, malgré la percée constante de l'extrême droite dans ce département rural.

La 2e circonscription de la Nièvre a été une des rares à donner lieu à une triangulaire au second tour des législatives le 19 juin 2022

Les deux députés nivernais sortants, issus de la majorité présidentielle, ont réussi à garder leurs sièges dimanche au second tour des élections législatives. À la présidentielle, Marine Le Pen était arrivée en tête au premier à la fois en 2017 et en 2022 dans ce département rural et enclavé, que l'Insee décrit comme un territoire en déclin depuis des décennies.

105 voix d'avance sur le RN

Dans la deuxième circonscription, l'une des rares ayant donné lieu à une triangulaire au second tour, le sortant Patrice Perrot (Ensemble) l'a emporté de justesse avec 36,59% des voix - soit une avance de seulement 105 voix- contre 36,34% à son adversaire d'extrême droite Julien Guibert (RN), arrivé en tête au premier tour. La candidate de la Nupes, Marie-Anne Guillemain (LFI), a obtenu 27,07% des suffrages. Elle avait décidé de se maintenir, au grand dam de ses alliés EELV et du PCF qui ont appelé à soutenir Ensemble.

Le PS n'avait pas de candidat, pour la première fois depuis 53 ans sur ces terres où François Mitterrand, fut, avant d'entrer à l'Élysée, conseiller général pendant 32 ans, député pendant plus de 30 ans et maire de Château-Chinon de 1959 à 1981.

La 1re circonscription (Nevers, Cosne-sur-Loire) reste macroniste

Dans la première circonscription, la député sortante Perrine Goulet (Renaissance, ex-LREM) l'a emporté avec 54,43% des voix contre 45,57% à la jeune candidate RN Pauline Vigneron, avec un taux d'abstention dans la moyenne nationale. Cette circonscription inclut Nevers, l'ancien fief de Pierre Bérégovoy.

