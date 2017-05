Législatives en Franche-Comté : six candidats investis par La République en marche

La République en marche, le mouvement créé par Emmanuel Macron, a présenté les investitures pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017. Il y a 428 candidats investis, dont six en Franche-Comté.

Pour les élections législatives des 11 et 18 juin, 428 candidats sont d'ores et déjà investis par La République en marche, le mouvement fondé par Emmanuel Macron. La démarche a été présentée ce jeudi par Richard Ferrand, le secrétaire général de LRM. En Franche-Comté, seulement six candidats sont connus pour le moment.

Dans le Doubs, quatre candidats investis dont deux socialistes

Fannette Charvier est investie dans la première circonscription du Doubs celle de Besançon-ouest, face à la députée PS sortante Barbara Romagnan. Il n'y a pas de candidat de La République En marche dans la deuxième (Besançon-est) celle d'Eric Alauzet (investi EELV-PS). En revanche celui de Montbéliard ouest est bien connu puisqu'il s'agit de Denis Sommer, le vice-président socialiste de la Région, où le FN est arrivé en tête au premier tour avec plus de 28% des suffrages. Tout comme le député socialiste sortant Frédéric Barbier dans la circonscription de Montbéliard-est. Enfin Sylvie Le Hir (élue UMP au conseil départemental en 2015) est investie sur la cinquième circonscription (Pontarlier), celle de la députée sortante LR Annie Genevard.

En Haute-Saône, une seule candidate connue

Barbara Bessot-Ballot est la seule candidate connue en Haute-Saône sur la première circonscription. La deuxième circonscription celle de Lure, fait partie de celles où il n'y a pas de candidat investi pour le moment. Régis Pinot (le père de Thibaut Pinot) y était pressenti mais a dû renoncer pour raisons personnelles. Aucun candidat n'a officiellement été investi par La République en marche dans le Jura.

Dans le Territoire de Belfort, un seul candidat investi

Le seul candidat connu dans le Territoire de Belfort est Bruno Kern, dans la deuxième circonscription.