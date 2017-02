Législative : la droite creusoise prête à entrer en dissidence

Les leaders de la droite en Creuse refusent de se voir imposer la candidature d'une centriste bordelaise pour l'élection législative de juin prochain. Ils sont prêts à choisir un candidat dissident sans l'aval de la direction du parti.

La vie politique est décidément pleine de rebondissements en ce début d'année et ça n'est pas fini. La droite creusoise prépare un nouveau coup de théâtre pour la fin de semaine : les leaders du département vont rencontrer les militants vendredi soir à Cressat pour décider de la stratégie à adopter face à Christelle Lapouge. Cette conseillère municipale de Latresne, une commune près de Bordeaux, a confirmé à France Bleu Creuse qu'elle était bien la candidate prévue pour se présenter en Creuse dans le cadre d'un accord national entre Les Républicains, l'UDI et le Parti radical (son nom apparaît sur le site de l'UDI). Cette élue de 44 ans, secrétaire du Parti radical en Gironde, reste discrète encore : elle ne lancera sa campagne que si François Fillon fait des concessions aux centristes sur son programme présidentiel.

Mais en Creuse, la droite ne veut pas attendre et la fronde est déjà lancée : "personne ne le connait dans le département", lance Jérémie Sauty, conseiller départemental Les Républicains du canton d'Auzance, "je pense qu'en Creuse, il faut absolument un candidat du crû qui connaisse les problématiques locales face à un candidat socialiste très expérimenté, Michel Vergnier, qui se présente à un cinquième mandat de député. Il faut quelqu'un qui nous donne toutes les chances de gagner et ça ne peut être qu'un candidat creusois."

La photo de Christelle Lapouge sur son compte Twitter - DR

La droite creusoise dénonce un parachutage

D'autres élus creusois dénoncent un parachutage imposé par Paris dans le seul but de cocher des cases : respecter la parité pour ne pas payer de pénalité et respecter l'accord avec les centristes en leur offrant une circonscription "mais sans en parler aux élus locaux", dénonce Laurent Daulny, le maire Les Républicains de Dun le Palestel, qui ne digère toujours pas la disgrâce dont il a été victime le mois dernier quand la direction du parti l'a privé de son investiture, "ma candidature avait été entérinée depuis des mois et soudainement, avec la victoire de François Fillon à la primaire, on m'a dit qu'on voulait privilégier une femme".

"La vérité est différente, faut pas se faire d'illusions", ajoute Laurent Daulny, qui a depuis démissionné de la présidence du parti en Creuse, "à Paris, ils savent que notre département est une terre très ancrée à gauche et ils ont considéré tout simplement que cette circonscription était perdue. Perdue pour perdue, ils ont passé un accord sur notre dos avec les centristes sans consulter les élus locaux et c'est dommage. Car je pense qu'il y avait un coup à jouer, c'était loin d'être perdu face à Michel Vergnier".

"Place aux jeunes", lance Jean Auclair

Reste une question : qui pour représenter la droite à l'élection législative les 11 et 18 juin prochains ? "Pas Valérie Simonet, elle veut se consacrer à son poste de présidente du département", répond Jean Auclair, ex député UMP de la Creuse jusqu'en 2012, "Laurent Daulny a dit qu'il ne voulait plus y aller. Quant à moi, j'ai tourné la page, à 71 ans, je dis place aux jeunes ! Mais il faudra un candidat qui ait du charisme et de l'envergure pour faire face à ce vieux renard de Michel Vergnier !".

Parmi les jeunes, il y a notamment Jérémie Sauty, 27 ans, qui aurait dû être le suppléant de Laurent Daulny si ce dernier n'avait pas perdu l'investiture : "vous connaîtrez notre stratégie et le nom de notre candidat vendredi soir ou lundi prochain au plus tard", élude-t-il sans répondre à la question, "mais il nous reste quatre mois pour gagner et on peut y arriver".