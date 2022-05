Législatives : Lutte Ouvrière officialise ses candidatures dans la Somme

Qu'importe si Nathalie Arthaud a fait moins de 1% au premier tour de la présidentielle, Lutte Ouvrière maintient son poing levé dans la Somme. Les cinq circonscriptions du département ont été investies ce lundi 16 mai par le parti des travailleurs. Le projet anticapitaliste veut redonner plus de pouvoir d'achat aux ménages, défendre une retraite à 60 ans et augmenter les taxes envers les grands groupes du CAC 40.

Combat de classe

Les candidats de Lutte Ouvrière en sont persuadés : leurs revendications sociales ne passeront pas par des débats à l'Assemblée Nationale, mais à travers de grandes mobilisations dans les rues. Lutte Ouvrière "est un parti de combat, un état-major d'une armée de travailleurs en grève. Cela n'a rien à avoir avec un parti de gouvernement", rappelle Hélène Launey, candidate dans la 5eme circonscription, avant d'ajouter : si les travailleurs ne prennent pas le pouvoir, les capitalistes nous emmènent dans le mur !"

Lutte Ouvrière est un parti de combat, un état-major d'une armée de travailleurs en grève - Hélène Launey, candidate dans la 5eme circonscription

Les revendications sont les mêmes que celles portées lors de la présidentielle : augmenter le SMIC à 2 000 euros net par mois, ramener la retraite à 60 ans, augmenter la fiscalité sur les entreprises. La Somme présente quelques spécificités aux yeux de Bruno Paléni, candidat dans la 2eme circonscription : "C'est une région qui est sinistrée au niveau de son industrie. Whirlpool, Goodyear... Toutes ces entreprises, qui pour augmenter leurs profits, ont décidé de fermer et de jeter à la rue des milliers de gens qui faisaient vivre une famille. C'est ce que nous dénonçons."

Aucune alliance

Lutte Ouvrière est jusqu'à maintenant restée sourde aux sirènes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupés), portée par la France Insoumise, et formée par le Parti Communiste, Europe-Ecologie-les-Verts, puis le Parti Socialiste. "On pense qu'il ne faut pas faire de concession", justifie Jean-Patrick Baudry, dans la 1er circonscription qui compte surtout sur une grande mobilisation pour se faire entendre, des millions de travailleurs dans la rue, qui se réunissent et qui ne se laissent pas tromper pas des illusions électorales."

à lire aussi Élections législatives dans la Somme : qui se présente dans votre circonscription ?

L'objectif n'est donc pas tant de chercher des sièges à l'Assemblée Nationale mais plutôt de porter un message dans la société civile et appeler les travailleurs à défendre leurs intérêts. Un projet qui sera présenté lors d'une première réunion publique le 2 juin à Amiens, puis le 4 juin à Péronne.