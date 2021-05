Législative partielle dans l'Oise : Victor Habert-Dassault largement en tête du premier tour, forte abstention

Victor Habert-Dassault est largement en tête du premier tour de la législative partielle organisée ce dimanche 30 mai, dans la première circonscription de l'Oise, avec 58,44 % des voix. Le candidat Les Républicains (LR) se pose donc comme le grand favori du second tour dimanche. Ce scrutin est organisé près de trois mois après le décès dans un crash d'hélicoptère d'Olivier Dassault, le député LR de la première circonscription de l'Oise.

Au second tour, ce sera une triangulaire dans la première circonscription de l'Oise ; face au candidat LR, il y aura la candidate du Rassemblement national Claire Marais-Beuil (15,27% des voix au premier tour) et la candidate de gauche Génération.s Roxane Lundy (12,27 % des voix). Il fallait recueillir 10 % des voix pour accéder au second tour.

Ce premier tour a été marqué par l'abstention : seulement 26,41% de votes ont été exprimés pour ce premier tour. Dès dimanche soir, la maire de Beauvais Caroline Cayeux a félicité Victor Habert-Dassault pour ce premier tour.