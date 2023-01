Législative partielle dans la Marne : le débat avec les candidats Ensemble, NUPES, RN et LR

L'échéance approche et la campagne s'accélère. Quatre candidats à la législative partielle dans la 2e circonscription de la Marne participent à un débat politique sur France Bleu Champagne-Ardenne ce mercredi 18 janvier.

Laure Miller pour la Majorité présidentielle (Ensemble), Victorien Pâté pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, Anne-Sophie Frigout pour le Rassemblement National et Stéphane Lang pour la droite et le centre (Les Républicains, UDI et les Centristes) répondront à des questions autour des retraites, du pouvoir d'achat ou encore de la Zone à faibles émissions mobilité mise en place à Reims depuis plusieurs mois.

Suivez le débat sur France Bleu Champagne Ardenne

Le débat débute à 18 heures. Il est animé par Clément Conte.

Pour rappel, l'élection d'Anne-Sophie Frigout dans cette circonscription en juin dernier a été invalidée en décembre 2021 par le Conseil constitutionnel pour des raisons administratives. Les électeurs sont donc à nouveau appelés aux urnes ce dimanche 22 janvier pour le premier tour, et le 29 janvier pour le deuxième.

Les autres candidats

En tout, neuf candidats se présentent pour briguer cette place de député vacante dans la Marne. Voici les cinq autres :