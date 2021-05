Législative partielle dans le Pas-de-Calais : Brigitte Bourguignon arrive en tête

C'est le soulagement pour Brigitte Bourguignon. La ministre de l'Autonomie, élue députée de cette circonscription déjà deux fois, arrive en tête dimanche 30 mai avec 34.95% des voix. Elle a dix point d'avance sur le Rassemblement National, mené par Marie-Christine Bourgeois, qui récolte 24.02% des suffrages. "Je tremblais pour ça" réagit la candidate de La République en Marche en se sachant en tête devant le RN.

La droite appelle à voter contre "le Front National"

Faustine Maliar, pour les Républicains, fait 19.20%. Elle se désiste au second tour, et appelle à voter contre le "Front National, contre l'extrême droite", bien qu'elle ne cache pas son opposition à Brigitte Bourguignon. Une prise de position à laquelle s'attendait Marie-Christine Bourgeois, mais qui appelle les électeurs à voter librement. Elle explique sa deuxième place par le manque de mobilisation due au calendrier électoral changeant et bousculé par les régionales et les départementales de juin prochain. "Ils ont vu les panneaux électoraux installés, puis enlevés, puis réinstallés ... ça les motive pas à venir."

L'abstention est frappante : 76.84% des électeurs ne sont pas aller voter, soit plus de trois électeurs sur quatre.

Six candidats se disputaient l'ancienne circonscription de Jack Lang. Brigitte Bourguignon était élue depuis 2012, d'abord sous l'étiquette PS avant d'être reconduite en 2017 pour la République en Marche. Elle avait démissionné en juillet 2020 pour entrer au gouvernement en tant que ministre déléguée à l'Autonomie, mais son suppléant Ludovic Loquet n'avait pas voulu prendre la place. Il a donc fallu voter et cette élection avait été reportée plusieurs fois en raison du contexte sanitaire..