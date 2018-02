Ian Boucard (LR) et Christophe Grudler (Modem-LREM), les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection législative partielle de la première circonscription du Territoire de Belfort, débattront ce jeudi soir sur France Bleu Belfort Montbéliard. Débat avec l'Est Républicain.

Belfort

On prend les mêmes et on recommence. Comme en juin dernier, Ian Boucard, candidat LR, affrontera ce dimanche Christophe Grudler (Modem-LREM), pour le second tour de l'élection législative partielle de la première circonscription du Territoire de Belfort. Lors du premier tour, dimanche dernier, Ian Boucard a obtenu 39% des suffrages, loin devant Christophe Grudler à 26,7%.

Deux hommes aux parcours différents

Christophe Grudler, 52 ans, est un habitué des batailles électorales. L'homme est conseiller départemental depuis plus de 20 ans. Il a été également dans l'opposition municipale, à Belfort, pendant 13 ans. C'est un adversaire de longue date de Damien Meslot, actuel maire LR de Belfort, ancien député de cette circonscription et actuel suppléant de Ian Boucard.

Ian Boucard, 29 ans, lui est l'ancien attaché parlementaire de Damien Meslot. Actuellement adjoint à la mairie de Belfort et l'un des vice-présidents du Grand Belfort. Il a été député pendant 7 mois de cette première circonscription avant l'invalidation de son élection par le conseil constitutionnel en décembre dernier.

Les thèmes abordés

Les deux hommes débattront des résultats du premier tour et de l'abstention record mais aussi de politique nationale et bien sûr des grands enjeux de cette première circonscription: l'industrie, la ruralité ou encore l'avenir des petites et moyennes villes. Le débat sera également animé par Philippe Piot de l'Est Républicain.