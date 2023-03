Législative partielle en Ariège : échec de l'union à gauche dans un contexte social mouvementé

Les électeurs de la 1ère circonscription de l'Ariège (Foix, Ax-les-Thermes) seront de nouveau appelés aux urnes dimanche 26 mars pour le premier tour des législatives partielles. Le Conseil constitutionnel avait annulé les résultats pour des irrégularités, après le recours déposé par Jean-Marc Garnier, le candidat du Rassemblement national.

ⓘ Publicité

En théorie, socialistes et Insoumis veulent montrer un front uni sous l'alliance de la Nupes, mais en Ariège l'unité peine à prendre. La dissidente socialiste Martine Froger, soutenue par le camp de la présidente de région Carole Delga refuse se s'allier à Bénédicte Taurine, investie par la Nupes et la France insoumise. "On a quand même un ralliement de cinq parties, avec une union et un programme, soutient la sortante*. Mais il y a des personnalités, des égos qui a mon sens ne sont pas au service des habitants*."

Mais Martine Froger n'en démord pas : "Nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs. Quand je vois ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale... Je suis plutôt quelqu'un qui est dans le débat et le compromis." Les électeurs auront également le choix d'un troisième bulletin à gauche : celui de Lutte ouvrière, avec Gisèle Lapeyre (1,34% des votes en juin).

Une drôle d'élection

Des manifestations ont lieu quotidiennement depuis le déclenchement par le gouvernement du 49.3 pour faire passer sa réforme des retraites sans vote. Alors qu'une motion de censure doit être votée ce lundi, la campagne est particulièrement houleuse pour Anne-Sophie Tribout, la candidate de la majorité présidentielle.

Huit français sur dix sont opposés à la réforme selon un sondage Elabe pour BFMTV publié le 11 mars. Mais ce n'est pas ce que constate la professeur de lycée professionnel, en Ariège. "Je rencontre des personnes sur les marchés, raconte-t-elle*, notamment une dame qui me disait "j'ai participé à la première manifestation mais je sais très bien qu'il faut réformer.""*

L'actualité n'est pas favorable au parti présidentiel pour Jean-Marc Garnier, le candidat d'extrême droite compte bien en profiter. "Ma porte est ouverte. Les gens prennent conscience qu'il y a énormément de choses qui ne vont plus : le pouvoir d'achat, la justice trop laxiste… On arrive à des sommets incroyables." Le candidat RN estime que les irrégularités lui ont coûté sa place au second tour en juin dernier. Huit voix seulement le séparées d'Anne-Sophie Tribout.

Se présente aussi à ces élections législatives partielles : François-Xavier Jossinet (Reconquête), il avait remporté 3.63% des votes, et Robert Claraco qui ne s'était pas présenté en juin dernier.