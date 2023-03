Législative partielle en Ariège : pro et anti-Nupes s'affrontent au second tour

Les habitants de la première circonscription de l'Ariège (Foix, Lavelanet, Ax-les-Thermes) étaient appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives partielles. Le contexte actuel, sur fond de rejet de la réforme des retraites, n'a pas aidé la candidate de la majorité présidentielle, Anne-Sophie Tribout : 10,7% des voix, soit une chute de 9,3 points, par rapport au premier tour en juin dernier.

Il a plutôt profité à Martine Froger, du côté du parti socialiste façon Carole Delga, la présidente de région opposée à l'alliance de la Nupes : sa candidate a remporté 26,4% des voix (+8,3 par rapport au premier tour en juin). Elle affrontera Bénédicte Taurine, la sortante Insoumise et investie par la Nupes : 31,2% (-1,9 points).

Naufrage pour Renaissance

En juin dernier, la candidate de la majorité présidentielle, Anne-Sophie Tribout était passée au second tour avec 8 voix de plus que son concurrent RN Jean-Marc Garnier. Bénédicte Taurine avait remporté l'élection, mais sa place a été remise en jeu à cause d'irrégularités. Jean-Marc Garnier avait déposé un recours et le Conseil constitutionnel avait annulé les résultats.

L'extrême droite représentée par Jean-Marc Garnier récolte 24,8% des suffrages. Un bond de +4,9 points par rapport à juin dernier.

Abstention record

Ce n'est pas une surprise mais l'abstention est très forte pour cette élection législative partielle. Seuls 39,6% des inscrits se sont déplacés, soit 60,4 % d'abstention. En juin dernier ce chiffre s'élevait à 43,58% au premier tour.