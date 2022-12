Législative partielle en Charente : huit candidats en lice dans la 1ere circonscription

Le scrutin aura lieu les 22 et 29 janvier

C'était ce vendredi la clôture des candidatures pour l'élection législative partielle dans la première circonscription de la Charente (autour d'Angoulême). L'élection de Thomas Mesnier, qui porte désormais l'étiquette "Horizon", le parti de l'ancien premier ministre Edouard Philippe, a été invalidée début décembre par le conseil constitutionnel. Il faudra revoter le 22 janvier, et le 29 janvier pour le deuxième tour, qui coïncide à Angoulême avec le weekend du festival de la bande dessinée, 50ème du nom. Thomas Mesnier avait été élu, le 19 juin, avec 24 voix d'avance seulement sur le candidat de la NUPES, René Pilato. Le conseil constitutionnel a relevé 27 signatures non conformes, et a donc invalidé l'élection. Huit candidats se présentent aux suffrages des électeurs, mais Jérôme Lambert, qui fut député socialiste de la troisième circonscription de la Charente, avant d'être battue par la candidate du Rassemblement National en juin dernier, n'est pas allé au bout de ses intentions.

Les candidats

Thomas MESNIER ("Horizon")

René PILATO ("NUPES")

Samuel CAZENAVE (sans étiquette)

Alice CLERGEAU (Les Républicains)

Olivier NICOLAS (Lutte Ouvrière)

Florent BENETREAU (Rassemblement National)

Serge BONDON (Reconquête)

Dominique SOUCHAUD (Cap 21)