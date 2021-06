Législative partielle en Indre-et-Loire : les électeurs appelés aux urnes pour le deuxième tour ce dimanche

Les électeurs de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire sont appelés aux urnes ce dimanche, pour le deuxième tour de l'élection législative partielle. Ils éliront leur députée, entre Sophie Métadier (UDI) et Murielle Riolet (PS).

Jour d'élection ce dimanche en Touraine. Les électeurs de la 3e circonscription d'Indre-et-Loire sont appelés aux urnes, pour élire la députée qui remplacera Sophie Auconie, après sa démission à cause de problèmes de santé, et les représentera à l'Assemblée nationale. Deux candidates sont passées au deuxième tour de cette élection législative partielle : Sophie Métadier (UDI) et Murielle Riolet (PS).

Sophie Métadier, favorite du deuxième tour

Lors du premier tour, dimanche 1er juin, Sophie Métadier est sortie première des urnes. La maire de Beaulieu-lès-Loches, soutenue par l'ancienne députée, a récolté 45,02% des voix exprimées. Murielle Riolet, adjointe à Chambray-lès-Tours, a elle obtenu 20,06% des suffrages.

Les candidats du RN, Jean Guy Protin, et d'EELV, Zélie Geneix, n'ont pas pu se qualifier au second tour.

Quelle participation pour le second tour ?

La grande inconnue de ce dimanche d'élection sera surtout le taux de participation. La semaine dernière, seulement 18% des 99.000 électeurs se sont déplacés aux urnes. Soit une abstention de plus de 81%.

Dans les 80 communes du canton, qui regroupe tout le sud-est du département, il sera possible de voter jusqu'à 18h. Sauf à Chambray-lès-Tours, où les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 19h.