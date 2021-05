Sophie Métadier (UDI-LR) et Murielle Riolet (PS) se qualifient toutes les deux au second tour de l'élection législative partielle, dans la troisième circonscription d'Indre-et-Loire. Mais le premier tour, ce dimanche, est surtout marqué par une abstention record.

Législative partielle en Indre-et-Loire : Sophie Métadier et Murielle Riolet qualifiées pour le second tour

Sophie Métadier (UDI-LR) et Murielle Riolet (PS) sont les deux candidates qualifiées pour le second tour de l'élection législative partielle, dans la troisième circonscription d'Indre-et-Loire. 99.000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche, pour un scrutin finalement fortement marqué par l'abstention.

Un duel centre-droit vs. socialistes

Sophie Métadier semble la mieux partie pour succéder à la députée sortante Sophie Auconie, qui a démissionné pour raisons de santé. La candidate UDI, maire de Beaulieu-lès-Loches, obtient 45,02% des suffrages exprimés. "Je veux remercier tous ceux qui ont voté pour moi et soutenu ma candidature. Mais c'est une grosse déception par rapport à la participation extrêmement faible. J'espère vraiment que les électeurs se mobiliseront la semaine prochaine".

Murielle Riolet, candidate socialiste, actuellement adjointe à la mairie de Chambray-lès-Tours, se classe à la deuxième place, avec 20,06% des bulletins exprimés. "C'est la ville de Chambray qui a fait la différence avec le RN. C'est un soulagement", réagit-elle. "On va faire en sorte que les gens se mobilisent un peu plus au deuxième tour, notamment sur Saint-Pierre. On va se battre, et dès lundi, on repart sur le terrain."

Les deux derniers candidats ne sont pas qualifiés pour le second tour. Jean Guy Protin (RN) obtient 18,63% des voix, et Zélie Geneix (EELV) réunit 16,29% des suffrages.

Plus de 80% d'abstention

Mais la grande gagnante de ce premier tour, c'est l'abstention. Seulement 18,07% des inscrits se sont déplacés aux urnes, soit une abstention de 81,93%.

Les électeurs sont appelés à se déplacer dimanche 6 juin pour le second tour.