Montargis, France

Si retourner aux urnes ne devrait pas enchanter les électeurs de la quatrième circonscription du Loiret, force est de constater que chez les ex-candidats, la motivation n'est pas toujours là non plus. Après l'invalidation de l'élection de Jean-Pierre Door lundi, tout est désormais à refaire. Chaque citoyen est libre de se présenter pour cette nouvelle élection, mais l'on ne devrait pas retrouver la totalité des candidats de juin dernier.

Vainqueur de la Primaire du Gâtinais, une initiative citoyenne, Alphonse Proffit a adressé sur sa page facebook un message à 9 des 10 autres candidats, afin de "se retrouver pour échanger sur les possibilités de faire front commun". Autrement dit, réduire le nombre de candidatures face au député sortant, le LR Jean-Pierre Door. "Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'avancer", confie Alphonse Proffit, qui rappelle que le maire de Montargis brigue à nouveau un quatrième mandat au Palais Bourbon. "La question qui se pose, c'est comment on se relance ou non dans cette élection, et pour quels objectifs ? Si on repart dans la même configuration, on connait déjà le résultat..."

Qui pour porter une éventuelle candidature commune ?

Avec l'annulation de l'élection, il va falloir repartir en campagne. "On est nombreux avoir perdu du temps et de l'énergie jusqu'en juin, est-ce qu'il faut y retourner, comment et pourquoi ?", se demande Alphonse Proffit, qui était arrivé en sixième position avec 2,37% des voix. Il a donc lancé un appel à tous les anciens candidats, de Lutte Ouvrière au Front National, en passant par La République en Marche, Debout la France ou encore Europe-Ecologie-Les-Verts. "Certains m'ont dit 'pourquoi pas', d'autres sont plus réticents", confie l'ingénieur de 37 ans.

Autre question qui se pose : qui pour incarner une éventuelle candidature commune ? "Ça pourrait être moi comme ça pourrait être quelqu'un d'autre", explique Alphonse Proffit. Le vainqueur de la Primaire du Gâtinais, également conseiller municipal à Montargis, confie d'ailleurs qu'il n'imaginait pas devoir repartir en campagne : "Je pense a priori que je ne suis pas partant dans l'état actuel".

La nouvelle élection doit avoir lieu dans les trois prochains mois.