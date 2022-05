Législatives : 14 candidats déjà déclarés dans les deux circonscriptions du Territoire de Belfort

La campagne des élections législative des 12 et 19 juin va franchir ce lundi une nouvelle étape. A un mois du scrutin, le dépôt des candidatures débute ce lundi. Dans le Territoire de Belfort, ils sont quatorze à avoir déjà annoncé leur candidature.

Ils sont attendus en préfecture. Les candidats pour les élections législatives des 12 et 19 juin ont toute la semaine à partir de ce lundi et jusqu'à vendredi soir pour déposer leur dossier.

14 candidats déjà déclarés contre 23 dans le département en 2017

14 candidats ont déjà annoncé qu'ils se lançaient dans la course aux législatives dans le Territoire de Belfort dont les deux députés sortants : Ian Boucard (LR) et Michel Zumkeller (UDI). C'est beaucoup moins que lors du précédent scrutin. En 2017, il y en avait en effet 23 sur les deux circonscriptions du Territoire de Belfort. Elles sont détenues depuis cinq ans par la Droite et le Centre.

Ian Boucard (LR) dans la première et Michel Zumkeller (UDI) dans la deuxième visent un nouveau mandat. Ils auront face à eux deux candidats de la majorité présidentielle sous l'alliance Ensemble : Thiébaud Grudler et le chevènementiste Baptiste Petitjean préféré à Bruno Kern candidat en 2017 et qui a décidé de jeter l'éponge.

Dans la deuxième circonscription, Didier Vallverdu le maire de Rougemont le château mènera une liste LR face au député sortant Michel Zumkeller.

Deux insoumis dans la bataille

A gauche, les représentants de la NUPES Gérald Loridat et Florian Chauche, membres tous les deux de la France Insoumise, seront les têtes de liste de cette nouvelle alliance. Le Rassemblement National espère bien profiter de la dynamique de la présidentielle, malgré la division à l'extrême-droite puisque les deux candidats du RN Christophe Soustelle et Sophie Cornicer seront opposés à deux partisans d'Eric Zemmour : Nathalie Franquet et Marc Felemez.

A l'autre bout de l'échiquier politique, Lutte Ouvrière présente un candidat dans chaque circonscription. La 14ème candidature est celle du Parti animaliste présent dans la première circonscription.

Sont déjà candidats dans la première circonscription du Territoire de Belfort

LR : Ian Boucard (sortant)

ENSEMBLE / Majorité présidentielle : Thiébaud Grudler

NUPES : Gérald Loridat

RN : Christophe Soustelle

PARTI ANIMALISTE : Agnès Fillon

LO : Christiane Petitot

RECONQUETE : Nathalie Franquet

Sont déjà candidats dans la deuxième circonscription du Territoire de Belfort

UDI : Michel Zumkeller (sortant)

LR : Didier Vallverdu ENSEMBLE

Refondation Républicaine : Baptiste Petitjean

NUPES : Florian Chauche LFI

RN : Sophie Cornicer

RECONQUETE : Marc Felemez

LO : Simon Pheulpin

Les candidats déjà déclarés ont tous jusqu'à vendredi 18h pour déposer leur dossier en préfecture.