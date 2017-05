Législatives : quels enseignements en Indre-et-Loire après l'élection de Macron ?

Le résultat du second tour de la présidentielle aura-t-il un impact sur les élections législatives en Indre-et-Loire ? A droite comme à gauche, on veut croire que le jeu reste très ouvert. A moins que les Français accordent une majorité cohérente à Macron.

Dans la première circonscription d'Indre-et-Loire dont fait partie la ville de Tours, Emmanuel Macron recueille 80,63% des voix. L'abstention, les votes blancs et nuls représentent plus de 36% des inscrits, 40% sur Tours. Jean-Patrick Gille, le député PS sortant et candidat à sa propre succession, aura donc fort à faire face au candidat d'En Marche, sans doute Philippe Chalumeau. Pour Philippe Chalumeau, "je ne doute pas que les français donnent à Emmanuel Macron une majorité pour qu'il puisse apporter les solutions au pays". Mais le climat s'annonce électrique, annonce le candidat de la France Insoumise, Claude Bourdin qui pense que le jeu est ouvert. Il y aura une mobilisation contre son programme libéral, dit-il.

Il faut être dans un esprit constructif avec Macron. Il faudra mener des discussions dans la clarté - Jean-Patrick Gille député PS de Tours.

Dans la deuxième circonscription (circonscription d'Amboise), Emmanuel Macron recueille près de 66% des voix. Le jeu est donc très ouvert entre Claude Greff (LR), Daniel Baronne probable candidat EM, Frédéric Nobileau (France Insoumise) qui se dit prêt pour le combat des législatives, Isabelle Gaudron (PS) et Stanislas de la Ruffie pour le FN. Le FN qui progresse de 13 points dans cette circonscription et qui fait parfois d'excellents scores comme à Château-Renault, près de 40% des voix. La député sortante LR Claude Greff parle du coup d'une campagne étrange, d'une victoire fragile pour Macron. La France est divisée.

Les français ne veulent pas forcément donner une majorité à Emmanuel Macron - Claude Greff

Pour la troisième circonscription (Lochois), le candidat d'EM recueille 68,5% des voix. Alors qui sera le ou la candidat(e) d'En Marche sur cette circonscription ? Est-ce que Marisol Touraine est prête à prendre l'étiquette ?

Je ne suis pas pour le parti unique - Marisol Touraine

Celle qui aura été ministre de la santé de François Hollande pendant 5 ans ne souhaite pas préciser si elle gardera ou non l'étiquette PS, trop tôt. Il y aura un candidat EM sur cette circonscription dit d'ailleurs le maire EM de Bléré Daniel Labarone. Mais ce candidat sera-t-il un capable de faire de l'ombre à l'ancienne présidente du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire ? Pourtant la droite reste divisée dans cette circonscription. La candidate officielle LR/UDI, Sophie Auconie, doit faire face à la dissidence du maire de Loches, Marc Angenault.

Dans la quatrième circonscription (Chinonais) d'Indre-et-Loire, Macron arrive là encore en tête avec 67,7% des voix, mais le parti de l'abstention, des votes blancs et nuls représente près de 32% des inscrits. Dans cette circonscription, _le jeu est ouver_t estime le député sortant frondeur, le PS Laurent Baumel.

Les électeurs de droite, de gauche vont peut-être revenir aux fondamentaux - Laurent Baumel

Hervé Novelli, candidat LR sur la 4ème partage visiblement cette analyse. Avec l'abstention, les votes blancs et nuls et la perception par les français qu'il ne faut pas donner une majorité absolue à l'assemblée à Emmanuel Macron, cela me conforte dans l'idée que l'union de la droite et du centre et qui d'une certaine manière a été spoliée d'une bataille au second tour, et bien ce camp n'a pas disparu et il le montrera aux élections législatives.

Dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire (St Cyr-sur-Loire, Langeais....) où Emmanuel Macron recueille 66,65% des voix, là aussi les votes blancs et nuls ainsi que l'abstention représente plus de 30% du corps électoral. On vote un peu plus FN dans le secteur de Langeais-Les Essarts où Marine Le Pen recueille 38% des voix contre 24,8% au premier tour. En revanche, à St Cyr-sur-Loire, l'appel du maire à faire barrage au FN a été entendu puisque Macron recueille plus de 80% des voix. Autant dire que la voix du député-maire LR Philippe Briand continue de peser (23,39% des voix au premier tour pour François Fillon). Mais on ne sait toujours pas si le président de Tours-Métropole sera oui ou non candidat à sa succession. Réponse mercredi ou jeudi. En face de lui, le FN avec Daniel Fraczak espère surfer sur les bons résultats du premier tour, tout comme En Marche puis qu’Emmanuel Macron était arrivé en tête au premier tour et avait recueilli près de 24% des voix. Mais face à Philippe Briand, pas certains que l'effet nouveauté suffise. Ce sera aussi compliqué pour la candidate PS/PRG, Mélanie Fortier.

Je souhaite bonne chance à Emmanuel Macron. Pour autant demain, c'est une autre page. Il va falloir sortir désormais de l’ambiguïté - Ph Briand

