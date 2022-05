Législatives : entre alliances et stratégies, les partis se lancent dans la campagne

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochain, et plusieurs partis se lancent dans la campagne se samedi 7 mai, entre investitures, formations et conférences de presse. France Bleu fait le point sur la bataille de ce "troisième tour".

Certains ont choisi de s'allier, d'autres de faire cavaliers seuls. À un peu plus d'un mois des élections législatives des 12 et 19 juin prochain, les partis se lancent dans la campagne, avec les premières conférences de presses et investitures ce samedi 7 mai. La gauche a réussi à unir ses principaux partis, c'est historique. Du côté de la majorité présidentielle, on fait également le choix de l'union, pour éviter la cohabitation. Quant à l'extrême droite au contraire, chacun fait campagne séparément. France Bleu fait le point.

La gauche réunie malgré les divergences

Une alliance négociée dans la douleur

Les négociations ont été longues, compliquées et parfois tendues, mais elles ont abouti à une union de plusieurs partis de gauche. Une alliance qui rassemble La France insoumise, Europe écologie-Les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste. La Nupes, Nouvelle union populaire écologique et sociale, marque un virage historique pour la gauche, avec en chef de file l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Il a accompli le tour de force de réunir les principaux partis de gauche sous la même bannière, malgré les divergences.

La convention d'investiture des membres de cette Nouvelle union populaire écologique et sociale aura lieu à Aubervilliers le samedi 7 mai. Une "photo de famille" est d'ailleurs prévue à cette occasion.

Que contiennent les accords ?

Ils se sont mis d'accord en premier : LFI et EELV ont validé leur alliance dans la nuit du dimanche au lundi 2 mai. Les Verts obtiennent 100 circonscriptions pour tenter de faire élire leurs candidats. Les communistes ont emboîté le pas aux Verts pour entrer dans la Nupes le mardi 3 mai, obtenant 50 circonscriptions. Enfin, après des jours de suspense, les socialistes ont fini par valider l'accord avec La France insoumise le 5 mai tard dans la soirée. Ils seront présents dans 70 circonscriptions.

Les trois partis se sont mis d'accord avec les insoumis sur la hausse du SMIC à 1.400 euros, le retour de la retraite à 60 ans ou encore le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Concernant l'Europe, les négociations ont été plus compliquées. Les quatre formations assument avoir des "histoires différentes avec la construction européenne". LFI et le PS conviennent par exemple que cette partie du programme "conduira nécessairement à des tensions, à constater des contradictions". Dans tous les cas, les Insoumis ambitionnent de désobéir à certains traités européens pour mener leur politique.

à lire aussi Législatives : un accord trouvé entre le Parti communiste et La France insoumise

La majorité présidentielle repart à l'offensive sous une nouvelle bannière

Objectif : garder la majorité absolue à l'Assemblée

Du côté de la majorité présidentielle, on sort aussi la carte de l'alliance pour éviter la cohabitation à l'Assemblée nationale. La République En Marche, renommée "Renaissance", s’allie au parti Horizon​s et au MoDem pour former la confédération "Ensemble". Avec son parti Horizons, Édouard Philippe convoitait 140 circonscriptions, il en obtient pour le moment 58. Le MoDem en aura entre 100 et 110, et le reste ira à "Renaissance".

Ces forces politiques espèrent faire aussi bien qu’en 2017​, quand LREM avait remporté 350 sièges sur 577. "Renaissance" vise en réalité 340 députés, "un bel objectif" pour une nouvelle majorité "aussi large que solide" dit le patron du parti, Stanislas Guerini, sur RTL.

à lire aussi Le mouvement présidentiel LREM change de nom et devient le parti "Renaissance"

Les Républicains lancent leur campagne pour oublier la présidentielle

Une centaine de candidats attendus au siège du parti

En difficulté après l'élection présidentielle, Les Républicains lancent officiellement leur campagne pour des législatives samedi à Paris. Une élection à haut risque pour le parti, alors que certains pourraient être tentés de rallier la macronie. Près de 400 personnes, dont une centaine de candidats, sont attendues au Conseil national qui se tiendra en début d'après-midi au siège du parti. Au programme : des discours des dirigeants, la diffusion d'un clip vidéo et une intervention des alliés centristes Hervé Morin Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI.

Le président des LR, Christian Jacob, tiendra une conférence de presse à 16 heures. Les candidats se verront remettre une "charte", qu'ils devront signer d'ici au dépôt officiel des candidatures, affirmant leur indépendance politique. En clair, il s'agit de dissuader toute tentation de ralliement à Emmanuel Macron.

À l'extrême droite, pas d'alliance entre le RN et Reconquête

Reconquête! se prépare et déplore le refus d'alliance du RN et de LR

Se former avant de se lancer dans la bataille. Parmi les 550 personnes investies par Reconquête!, la plupart débutent en politique. Le parti du polémiste d'extrême-droite n'a que quelques mois, et selon lui "215 candidats sont issus de la société civile ou d'un premier engagement politique". Tous les candidats sont donc attendus à Paris ce samedi 7 mai pour un stage salle Wagram, dans le 17e arrondissement. On ne sait pas précisément en quoi ce stage consiste. Éric Zemmour lui, "hésite" toujours à se présenter et n'en dit pas plus pour le moment.

Deux fois, Éric Zemmour a tendu la main au Rassemblement National pour que les deux partis fassent campagne ensemble. Main tendue également vers le parti des Républicains. Des propositions balayées par le parti de Marine Le Pen et LR, ce que le parti Reconquête! déplore. "Hélas, ni le RN, ni les LR n'ont répondu favorablement à cette main tendue et à notre volonté de nous unir par amour de la France", regrette Éric Zemmour. Il confirme toutefois son engagement à ne pas présenter de candidat "aux législatives face à Éric Ciotti (LR), Nicolas Dupont-Aignan (DLF) et Marine Le Pen (RN)".

Le RN veut confirmer les bons scores de la présidentielle

Le Rassemblement national fait donc cavalier seul, fort du score historique de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Le président par intérim du parti Jordan Bardella, ne doute pas qu'Emmanuel Macron "va avoir sa majorité" lors des prochaines législatives. Son parti se fixe pour objectif de ne pas "laisser les pleins pouvoirs pendant cinq ans" au président réélu, ajoute Jordan Bardella ce vendredi 6 mai sur franceinfo.

Et l'eurodéputé ne voit pas plus la gauche que "Renaissance" gagner les législatives. Pour lui, imaginer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre "est une fable". "On ne peut pas être l'opposant de la personne qu'on a fait élire", a-t-il ajouté, concernant l'appel de Jean-Luc Mélenchon à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen, le soir du premier tour, ajoutant que "la seule opposition" à Emmanuel Macron, "ce sont les députés du Rassemblement national".