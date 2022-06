Législatives 2022 : vif débat entre les candidats RN et Nupes de la deuxième circonscription de la Drôme

Lisette Pollet et Gilles Reynaud, qualifiés pour le second tour des élections législatives dans la deuxième circonscription de la Drôme, ont débattu ce lundi sur France Bleu Drôme Ardèche. Le pouvoir d'achat et l'avenir du nucléaire ont été notamment abordés.

Débat d'entre-deux-tours animé ce mardi matin sur France Bleu Drôme Ardèche. En lice pour la députation sur la deuxième circonscription de la Drôme : Lisette Pollet, 54 ans, conseillère régionale et secrétaire drômoise du Rassemblement National - en tête de ce premier tour avec plus de 26,5% des voix - face à l'Insoumis Gilles Reynaud, 56 ans, ancien chef de chantier dans le nucléaire, candidat de la Nupes deuxième - presque 24% des voix dimanche dernier.

Chercher les abstentionnistes

Les candidats vont devoir s'appuyer sur des réservoirs de voix mal définis. Dans cette circonscription : 53,56% d'abstention, et environ un quart des voix pour les candidats macronistes au premier tour.

"Nous sommes la seule force d'opposition. Nous avons la possibilité d'envoyer 208 députés RN. L'abstention, c'est parce que les gens ne viennent plus, ils ne se reconnaissent plus" assène Lisette Pollet. "Cette abstention nous défavorise. Mais il faut arriver à faire venir les gens aux urnes. Et surtout, qu'ils votent pour la Nupes, parce que le Rassemblement national est un groupe extrémiste" lance Gilles Reynaud, qui compte sur un front républicain. Réponse de la candidate RN : "quand Monsieur 'Je suis la République' (NDLR : Jean-Luc Mélenchon) appelle à voter Monsieur Macron, et que Madame Borne appelle à voter Nupes...franchement, les Français ne sont pas dupes"

- On sait très bien que le Rassemblement national a toujours été un recul pour le droit des femmes ; - Nous, nous ne prônons pas le burkini. Nous, nous sommes des Insoumises.

Le pouvoir d'achat

Sujet majeur de la campagne de la présidentielle comme des législatives : le pouvoir d'achat. 14% de la population de la deuxième circonscription de la Drôme vit sous le seuil de pauvreté.

"On élève le seuil minimum à 1 063 euros. Aujourd'hui, il y a des gens avec des retraites à 800 balles, c'est insupportable" reprend Gilles Reynaud, fidèle aux propositions de la Nupes, "on veut porter le SMIC à 1 500 euros, et on va accompagner les TPE et les PME."

- Vous ne supportez pas les syndicalistes ! ; - Vous rigolez ou quoi ? j'ai été déléguée du personnel encartée CFDT

Face à lui, c'est aussi sur le programme de son parti que s'appuie Lisette Pollet. "Sur cent produits, il faut enlever la TVA, ça aiderait, mais aussi les 60% de taxes sur l'essence aussi". Le candidat de la Nupes coupe et enchaîne : gratuité des premiers mètres cube d'eau, et "faire en sorte que les kilos watt soient gratuits aussi". "Vive le nucléaire alors !" cherche à tacler Lisette Pollet.

Le nucléaire

Enjeu du département : l'avenir de la centrale nucléaire du Tricastin. Le débat s'anime encore plus, les candidats se coupent mutuellement la parole. Lisette Pollet martèle la nécessité du maintien de l'industrie nucléaire. Gilles Reynaud - ancien chef de chantier dans la filière - répond que le savoir-faire n'est plus ce qu'il était, évoquant les rapports de l'Autorité de sûreté nucléaire, et rappelle l'objectif de sortie du nucléaire à terme, à l'horizon 2050.

"Nous sommes en difficulté partout. Il faut un plan Marshall pour construire des nouveaux parcs d'entreposage, il faut aussi que ce plan soit social" rappelle-t-il, citant la situation des salariés.

"On dépend des autres, en tout" ; "Dites-le que c'est du nucléaire low cost que vous proposez" Copier

En vue d'une transition écologique annoncée, Lisette Pollet répète la position du RN concernant les éoliennes. "Ce qui est en place ira jusqu'en fin de vie, mais on n'en remettra pas. On fait quoi des pales ? Quand on bétonne le sol pour mettre le mât, c'est écologique ?"