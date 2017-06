Législatives : à 17h, les Mayennais ont boudé les urnes

Le taux de participation, par rapport à 2012, est en forte baisse dans le département.

Alors, c'est vrai, les électrices et électeurs mayennais se sont davantage mobilisés que dans le reste de la France (35,33%). Cela dit, avec un chiffre de participation de 41,89%, on ne peut pas vraiment dire qu'il y avait foule dans les bureaux de vote pour ce second tour des élections législatives. Par rapport à 2012, on constate une baisse de près de 8 points. Comment l'expliquer ? La météo pour certains ? Des résultats sans trop grosses surprises pour les autres ? Lassitude après des mois de débat politique ? Les bureaux de vote en Mayenne ferment à tous à 18h.

