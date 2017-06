Législatives-1er tour : ballottage très favorable à Christophe Lejeune (REM) dans la 2e circonscription de Haute-Saône

Il y aura un duel République en Marche-FN dimanche prochain dans la 2e circonscription de Haute-Saône. Le candidat REM, Christophe Lejeune, part avec plus de 12 points d'avance sur son rival frontiste, Maurice Monnier.

Le candidat pour une majorité présidentielle, maire de Baudoncourt, est en ballottage très favorable dans la 2e circonscription de Haute-Saône. Christophe Lejeune arrive en tête avec 32% des voix, porté par la vague Macron. Sur la circonscription de Franche-Comté où Marine Le Pen avait réalisé l'un des plus gros scores à la Présidentielle, le candidat du FN Maurice Monnier, secrétaire départemental du parti frontiste, rassemble 20% des voix. Il sera seul au second tour face au candidat de la République en Marche.

Désillusion pour Les Républicains

Eliminé avec un peu plus de 15% des voix, Isabelle Géhin la candidate les Républicains ne sera pas au second tour. Elle n'obtient que 15,36% des voix et se classe troisième, juste devant la France Insoumise et ses 11,88% récoltés par Isabelle Haismann-Febvay. Isabelle Géhin ne donnera aucune consigne de vote à ses électeurs pour dimanche prochain malgré la main tendue du FN.