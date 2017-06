Législatives/1er tour : Christophe Grudler loin devant au 1er tour dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort

Il y aura un duel entre la République en Marche et les Républicains au 2ème tour des élections législatives de la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. Christophe Grudler, REM, part favori avec une avance de plus de 8 points sur son adversaire LR, Ian Boucard.

Christophe Grudler peut être comblé par son score. Le conseiller départemental d'opposition a frappé un grand coup sur ce premier tour dans la 1ère circonscription du Territoire de Belfort. Avec 31,83% des voix, il termine largement en tête de ce premier tour, et peut envisager le second tour sereinement. Son adversaire, le conseiller municipal Les Républicains, Ian Boucard, récolte lui 23,70% des suffrages. Pour Christophe Grudler, c'est un résultat très positif, d'autant plus qu'il est obtenu face au "poulain" de son rival historique, le député-maire sortant de Belfort, Damien Meslot, qui ne se représente pas sur ce scrutin.

Le FN, La France Insoumise et le PS éliminés

Dans cette circonscription où le FN avait fini en tête au premier tour de la Présidentielle, cette fois, le parti frontiste prend la 3ème place avec les 17,50% de Jean-Raphaël Sandri et ne peut se maintenir au second tour. Anaïs Beltran, de la France Insoumise, termine 4ème avec 12,17% des voix. Quant à Bastien Faudot, conseiller départemental et conseiller municipal d'opposition à Belfort, le candidat soutenu par le MRC et le PS, il prend la 5ème place de ce premier tour avec 9,10% des suffrages. Il s'agit malgré tout du meilleur score d'un candidat soutenu par le Parti socialiste sur le Nord Franche-Comté. A noter que le candidat Romain Lagache (Divers) n'a obtenu aucune voix.