Législatives - 1er tour : Daniel Labaronne arrive en tête dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire

Daniel Labaronne pour La République en Marche arrive en tête dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire avec 37,42 % des suffrages. Il devance la députée sortante Claude Greff, en seconde position avec 21,16 % des suffrages.

Le candidat de La République en Marche, Daniel Labaronne, arrive en tête dans la 2e circonscription d'Indre-et-Loire, celle de l'Amboisie. Il devance la députée sortante, Claude Greffe (LR) avec 21,16 % des suffrages. Ils devancent Frédéric Nobileau de la France insoumise avec 12,54 % et Stanilas De La Ruffie du Front national avec 9,17 %.

Les soutiens de Claude Greff veulent y croire

"Nous ne sommes pas morts" : c'est le message lancé par les soutiens de Claude Greff ce dimanche soir. Claude et son épouse Jocelyne veulent y croire : "On a quand même l'espoir que les gens se réveillent et votent pour elles". Députée de la 2e circonscription depuis 15 ans, Claude Greff se dit sereine. L'élue met en avant son expérience : "Je suis face à un candidat Macron qui a le même âge que moi et qui a une expérience de tentatives de mandats. Les communes, le département... Son ambition c'était de devenir député. Moi je suis stable."

Les soutiens de Claude Greff (LR) se sont réunis ce dimanche soir devant sa permanence de campagne. © Radio France - Mathilde Choin

Arrivé en tête, Daniel Labaronne, le candidat de La République en Marche, en est certain : les Français ont besoin de renouveau politique.

Le renouvellement va l'emporter : avec des candidats qui ont des compétences, de l'expérience et une envie de mettre en oeuvre le contrat pour la nation d'Emmanuel Macron" - Daniel Labaronne (LREM)

Daniel Labaronne arrive en tête dans les grandes villes de la circonscription : plus de 34 % à Amboise, 36 % à Vouvray et jusqu'à plus de 45 % dans sa ville à Bléré.