Législatives - 1er tour : dans le Morbihan, Paul Molac directement élu, de très bons scores pour la République en Marche

Le Morbihan suit la tendance nationale : La République en Marche arrive majoritairement en tête, parfois avec plus de 40% des voix. Paul Molac, député sortant, est réélu directement à Ploërmel. Tour d'horizon des résultats dans chacune des circonscriptions.

Le département ne fait pas exception par rapport au reste de la France : les candidats La République en Marche arrivent presque tous en tête dans chaque circonscription pour ce premier tour des législatives. Le détail de chaque circonscription.

La République en Marche dépasse les 40% dans plusieurs circonscriptions du Morbihan

Un véritable raz-de-marée de la République en Marche dans le département. Dans quatre des six circonscriptions du département, le candidat investi par la République en Marche obtient plus de 40% des suffrages.

Dans la première circonscription d'abord, celle de Vannes, Hervé Pellois arrive en tête des suffrages avec 44,4% des voix, devant la candidate Les Républicains Christine Penhouet.

A Auray, deuxième circonscription du département, c'est Jimmy Pahun qui arrive en tête avec 28% des suffrages. Il n'a pas l'étiquette En Marche mais se réclame tout de même de la majorité présidentielle. Il devance son concurrent Philippe le Ray, arrivé second avec 26%. Un écart particulièrement faible si on le compare aux circonscriptions voisines.

Dans la 3ème circonscription, celle de Pontivy, c'est également la candidate République en Marche Nicole le Peih qui sera en ballotage favorable. Elle sera face à Marie-Madeleine Doré-Lucas, une des seules candidates France Insoumise à être au second tour en Bretagne. Cette dernière obtient 11% des voix. La candidate Les Républicains Soizic Perrault, adjointe à la mairie de Pontivy est battue.

Gwendal Rouillard (LREM) largement en tête à Lorient

A Lorient, Gwendal Rouillard, ex du Parti Socialiste rallié à la République en Marche, obtient lui aussi plus de 40% des suffrages : 42,7% exactement. Il sera face à un autre candidat de la France Insoumise : Alexandre Scheuer, qui est à un peu plus de 12% de suffrages.

Enfin dans la 6ème et dernière circonscription du département, celle d'Hennebont, c'est de nouveau le candidat de la République en Marche, Jean-Michel Jacques, qui sera en ballotage favorable avec 35,4% des voix, face à Gwenn le Nay, de l'UDI. Le député sortant Philippe Noguès, divers gauche, est quant à lui éliminé au soir de ce premier tour avec un peu plus de 10% des voix.

Un député directement élu au premier tour : Paul Molac

Le député sortant Paul Molac est réélu directement dans sa circonscription morbihannaise de Ploërmel avec 54% des voix.