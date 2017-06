Législatives : Denis Sommer domine le 1er tour dans la 3e circonscription du Doubs

Sans surprise, Denis Sommer s'impose largement au 1er tour des élections législatives de la 3e circonscription du Doubs. Le maire de Grand-Charmont, investi par la République en marche, devance de plus de huit points son adversaire de Les Républicains, Frédéric Cartier.

Le FN, troisième mais éliminé

Ce sera en effet un match à deux puisque le Front national n'a pas réussi à se maintenir au second tour. Le candidat frontiste, Loup Viallet, termine 3e avec 20,01% des voix mais est éliminé, faute d'avoir atteint la barre des 12,5% d'inscrits. Le FN signe un score largement en deçà des 28% obtenus à la présidentielle sur cette circonscription.

L'effondrement du PS

On retient également la chute vertigineuse du Parti socialiste qui ne récolte que 5,98% des voix avec la candidate Sidonie Marchal. La France Insoumise avec Christophe Espolio obtient même mille suffrages de plus que la représentante socialiste et la coiffe du coup pour la 3e place.